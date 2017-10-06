أزمة العلم في جنازة طالباني تعمّق الانقسام بالعراق 

إيران تتقدم واضعي الزهور على النعش والمراسيم تبدأ بعزف السلام الجمهوري العراقي

بغداد – السليمانية – كريم عبد زاير

على العكس مما كان منتظراً في ان تكون جنازة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني مناسبة للتقريب بين الفرقاء في بغداد واقليم كردستان بعد ازمة الاستفتاء ، حدث الجمعة تعميق جديد للانقسام ، وقاطعت وسائل الاعلام العراقية التغطية ،واقفل الوفد النيابي راجعاً من السليمانية الى بغداد بسبب غياب العلم العراقي ولف جثمان طالباني بعلم الاقليم الكردي وليس العلم الوطني العراقي بوصفه كان رئيسا سابقا ثماني سنوات للبلاد .

حيث شارك عشرات آلاف الاشخاص بينهم مسؤولون عراقيون وفي اقليم كردستان العراق، في تشييع جثمان الرئيس السابق طالباني في السليمانية.

وعطلت كثرة الحشود تقدم الموكب الذي حمل جثمان طالباني وقد لف براية حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، لمدة ثلاث ساعات ، من المطار الى المسجد الكبير في معقل طالباني مدينة السليمانية في شمال العراق. واجهش كثيرون بالبكاء وارادوا الاقتراب لتقبيل السيارة التي تنقل النعش ما جعل الموكب يتقدم بصعوبة باتجاه المسجد. ووري جثمان طالباني الثرى قرب مكتبه وبيته.

و اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، الجمعة، عن انسحابه مع عدد من النواب من مراسم تشييع جثمان الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، فيما عزا سبب انسحابهم للاحتجاج على لف جثمان الطالباني بالعلم الكردي بدلا عن العراقي اضافة «للفشل في بروتكول مراسم التشييع». وقال المولى في حديث نقلته السومرية نيوز، «حضرنا مع عدد من النواب لمراسم تشييع جثمان رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بالسليمانية، لكن وبعد وصولنا الى المطار بنصف ساعة تفاجأنا بفشل بروتوكول مراسم التشييع، اضافة الى توشيح جثمان الفقيد بالعلم الكردي بدلا عن العراقي باختزال واضح لشخص طالباني بقوميته بدل كل العراق». وأضاف المولى، أن «هذه الاجراءات جعلتنا، وبعد اقل من نصف ساعة، ونحن في المطار، ننسحب وبالطائرة نفسها من المطار التي اقلتنا من بغداد»، مبينا أن «عددنا ما يقرب من عشرة نواب». لكن سياسيا كرديا قال لمراسل (الزمان) لم هذا التشنج ونحن شهدنا عزف السلام الجمهوري العراقي في بداية التشييع .

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر وصف، اليوم الجمعة، لف جثمان الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني بالعلم الكردي بدلاً عن العلم العراقي بـ «خيانة وتقزيم له من عائلته»، عادا الأمر «طعنة ثانية» لوحدة العراق، فيما كشف ان ذلك جاء بـ»اصرار» من عقيلة الطالباني. غير ان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، وضع، اكليلا من الزهور علىجثمان الرئيس السابق، والامين العام للإتحاد الوطني الكردستاني ،

وقرأ الجبوري سورة الفاتحة مع عزف الموسيقى العسكرية. ووضع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اكليلا من الزهور بعد اكليل رئيس الاقليم الكردي مسعود بارزاني . كما وضع معروف بخيت ممثل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكليلاً على النعش . وحطت الطائرة التي تقل جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الجمعة، في مطار مدينة السليمانية، قادمة من برلين حيث توفي في أحد مستشفياتها الثلاثاء الماضي. ورافقت عائلة الرئيس الراحل جثمانه، وكان على رأس المستقبلين الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، ورئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ووزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، ممثلا للحكومة المركزية، وقادة الاتحاد الوطني.وأطلقت المدفعية في المطار 21 قذيفة، و21 طلقة نارية، تحية، فيما حمل نعش الراحل جمع من ضباط قوات البيشمركة، وسط ترديد النشيد القومي الكردي. ونقل نعش طالباني، الذي كان مغطى بعلم اقليم كردستان العراق، إلى جامع السليمانية الكبير لأداء صلاة الجنازة عليه.