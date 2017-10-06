‎السلاح يهدد اتفاق المصالحة وقيادي بحماس لـ ‫(‬الزمان‫)‬: ‬‎من العار إخضاع المقاومة للمساومات

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎أكد مصدر أمني في القاهرة على صلة بالملف الفلسطيني فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) انه على الرغم من الخطوات الهامة التى اتخذت فى ملف المصالحة وعلى راسها حل اللجنة الادارية ووصول حكومة الوفاق الى قطاع غزة الا انه يجب عدم الافراط فى التفاؤل فلا زالت هناك ملفات عالقة تهدد اتفاق المصالحة وعلى راسها موضوع سلاح المقاومة حيث تتمسك حركة حماس بعدم نزع سلاح المقاومة فى حين تمسك السلطه الفلسطينية باخضاع سلاح المقاومة لسلطة حكومة الوفاق حتى لايتم تكرار خطا الماضي.‎ وقال عباس ذكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات خاصة ل الزمان‎ ان الامر يتطلب ضبط سلاح المقاومة حتى لاتكرر الانقسام موضحا ان السلطة ستكون برأس واحد وليس رأسين .

‎فيما اكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى تصريحات خاصة ان الحركة قلقة من المشاكل التى تواجه المصالحه خاصة ملفى الموظفين والامن وان الامر يتطلب ضبط سلاح المقاومه حتى لايتكرر ماحدث فى عام 2007 وليس تسليمه نهائيا حتى يتم مقاومة العدو الصهيونى فى المقابل اكد شرحبيل ابو معاذ المحلل السياسى الفلسطينى والقيادى بحركة حماس ان سلاح المقاومه خط احمر وانه من العار ان يخضع للمساومات السياسيه طالما ان الاحتلال موجود وان اي اشتراطات فى ملف سلاح المقاومة هدفه تعطيل وتخريب جهود المصالحة، واضاف طاهر النونو القيادي بحركة حماس انه لايمكن الحديث عن تفكيك كتائب عز الدين القسام فطالما وجد احتلال لابد ان تكون مقاومة ضد الاحتلال. الجهاد الاسلامي رمضان شلح ان الحركة ستدرس تسليم سلاح سرايا القدس جناحها العسكرى من عدمه وفق الصيغة التى يتم الاتفاق عليها .

‎من ناحية اخرى كشفت مصادر فلسطينية ان جهات مصرية ابلغت ابو مازن ان الحديث عن ملف المصالحه والانقسام واجراء الانتخابات والحل السياسى للقضيه الفلسطينيه .