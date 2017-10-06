معركة الشطرنج ومعركة الواقع

لؤي زهرة

لست أدري لماذا يحرم بعض رجال ديننا لعبة الشطرنج مع انها تتسم بأخلاقيات تكاد تنعدم في معركة الواقع . فالقتلى هنا مجرد احجار ليس فيها نفحة الروح التي ( هي من أمر ربي ) . فالقتل والموت لآلات المعركة كلمة مجازية يصر البعض على اطلاقها و الصحيح هو كلمة الخروج من اللعبة فلا موتى ولا قتلى ولا اعاقة ولا دماء ولاهم يحزنون ، لذا تعاود اﻷحجار ممارسة دورها في مباراة جديدة . على العكس من ذلك في معركة الواقع الجميع يسعى لزهق الارواح بدون ادنى اعتبار لخالقها العظيم . فالقتلى هنا لا يعودون الى الحياة مع كل بداية معركة جديدة . فالحرب هنا تهدف الى استنزاف العده والعدد للخصم . أجمل ما في معركة الشطرنج أنها حرب رجل لرجل و ساحة المعركة لا تتعدى رقعة صغيرة يشترك فيها اﻷحجار المتطوعة للقتال وأن الفرص متكافئة ليس فيها الخسة والدناءة التي تعتمدها حرب الواقع فاﻷهداف المدنية والبيوت اﻷمنة ليست هدفا في هذه المعركة ولا يحق ﻷي جهة اجنبية ان تتدخل في هذه المعركة وليس ثمة عمالة أو أجندة خارجية أو تمويل ودعم من أيادي خفية . في معركة الشطرنج الكل لديه هدف واضح وهو تحقيق النصر وهم على استعداد دائم للتضحية من أجل المصلحة العامة وأن الخطأ البسيط يعم على الجميع وان اي تفريط في حجر حتما سيغير موازين القوى لصالح الخصم . قد تكون هناك خطط تكتيكية يتحمل فيها احد الخصوم ضربات خصمه لتفتيت دفاعاته ثم القيام بهجوم مباغت وكسب المعركة . من اخلاقيات الشطرنج التي تكاد تنعدم في معركة الواقع هي مكافئة الجنود الذين يصلون الى المواقع الخلفية للخصم بأي منصب يختاره فيمكن ان يكون وزير اول او ثاني او ثالث وهذا اﻷمر يخص الجنود فقط فلايمكن لحصان ( رخ ) او فيل ان يصبح وزيرا ومها كانت قدراتهما القتالية كما هو على ارض الواقع فقد نرى فيل سمين صار وزيرا ، فالحصان يبقى حصان والفيل يبقى فيل . في معركة الشطرنج والتي من سماتها الشرف الكل يدخل الى هذه المعركة فلا ملك او وزير يختبئ وراء الأسوار . نعم قد تكون البيادق خطوط دفاعية لحماية الحاكم لكن ذلك لا يمنع من ان ينزل الملك بنفسه الى ارض المعركة يبث فيهم روح الحماس وفي أحايين كثيرة يقوم الملك بتبادل اﻷدوار مع الجنود لحماية كلا منهما اﻷخر . ومع كل هذا تبقى فرص السلام قائمة بين الطرفين بلا غالب او مغلوب ليتوج اللقاء بالمحبة والسلام بين الطرفين رغم كل التضحيات الجسام . الخلاصة لماذا لا نستبدل حروب الواقع بلعبة الشطرنج وان نكف عن الاستنزاف البشري و نحدد رقعة لهذا النزال خارج الاهداف المدنية ؟! . اليس افضل ؟! . هل احجار الشطرنج تملك اخلاقا اكبر من اخلاقكم ؟! هل هذه الاصنام والازلام تعلمكم اﻷخلاق وأنتم تصرون على البقاء بدون اخلاق ؟!