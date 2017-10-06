ضربة شمس ترفع ضغط فنانة لبنانية 

بيروت -الزمان

‎تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، لوعكة صحية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد إصابتها بالتسمم.‎ونشرت نادين الراسي، فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع «سناب شات»، كشفت من خلاله حقيقة وضعها الصحي قائلة: «إنها أصيبت باضطرابات في المعدة وبالتسمم وضربة شمس، و أن ذلك استدعى نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف، لأنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم».‎وأضافت: «أنها بدأت تشعر بالتحسن وتستعد للعودة إلى منزلها وأنها في وضع صحي أفضل الآن».‎يذكر أن نادين الراسي شاركت مؤخرًا في مسلسل «ورد جوري»،و الذي عرض في رمضان الماضي، إلى جانب الممثلين رولا حمادة، إدوارد الهاشم، نجلاء الهاشم، كارلا بطرس وجابرييل يمين، والمسلسل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.