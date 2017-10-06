العثور على لعبة أطفال عمرها خمسة آلاف سنة 

اسطنبول -الاناضول : عثر فريق تنقيب على لعبة أطفال تتكون من عربة وعجلات تعود إلى خمسة آلاف عام، أثناء عمليات التنقيب في موقع «مدينة سوغماتار القديمة» بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.وبدأ فريق تنقيب من جامعة حران، في الولاية، أعماله في الموقع في آيار/ مايو الماضي.وقال «جلال أولوداغ» مدير متحف شانلي أورفة، رئيس فريق التنقيب في موقع سوغماتار، إن الفريق عثر على لعبة أطفال تتكون من عربة حصان، و خشخشة جرس، مصنوعة من الفخار، داخل مقابر صخرية تعود لخمسة آلاف عام.وأشار إلى أن الاكتشاف يعتبر مهما جدا، حيث يظهر طبيعة الفن والجمال في تلك الفترة، ومفهوم لعب الأطفال.

ولفت إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات مهمة خلال أعمال التنقيب في الموقع الذي يعود إلى العصر البرونزيوأكد أن اللعبة ستعرض في متحف الولاية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تركيا، معربا عن اعتقاده بامكانية عثورهم على آثار جديدة في الموقع خلال الفترة المقبلة.