واتسآب يكشف عن رموزه التعبيرية الخاصة 

لوس انجليس – الزمان :كشف فريق عمل تطبيق واتسآب، المملوك من قبل شبكة فيسبوك، لأول مرة عن الرموز التعبيرية الخاصة به وليست مأخوذة من شركات أخرى، ليأخذ بذلك التطبيق نفس النهج والمسار الذي اتخذته شبكتي فيسبوك وتويتر بتخصيص «إيموجي» خاصة بهما داخل تطبيقاتهما عبر كافة المنصات.في السابق، وبعد فترة زمنية طويلة من انتشار وشهرة التطبيق حول العالم، اتضح أن تطبيق واتسآب كان يعتمد على الرموز التعبيرية الخاصة بشركة أبل، على كافة المنصات، ليس فقط داخل تطبيقها لهواتف «آيفون» وأجهزة «ماك» فحسب، بل أيضاً لأجهزة أندرويد وويندوز وكذلك الويب.وعلى الرغم من التغيير، الذي يعد للمرة الأولى في تاريخ التطبيق، إلا أن واتسآب استوحى رموزه التعبيرية الخاصة به من مصممين يعملون لدى أبل، لذا فمن الصعب أن يُلاحظ الفرق بين إيموجي واتسآب وأبل، نظراً للتقارب الشديد بينهما، إلا أن هناك بعض الاختلافات البسيطة والواضحة في بعض الرموز التعبيرية، حيث استند المصممون على إحداث تغييرات في طريقة الضحك أو شكل الوجه.