الحيرة والمفاضلة بين  هاتفي بكسل 2 وآيفون X

لندن – باريس – الزمان

هناك حيرة لدى الناس في المفاضلة عند شراء هاتف ذكي، ويكون المرء مترددا مع الموجة الجديدة من اصدارات الهواتف ، ويحار مثلاً بين هاتف «بكسل 2» الجديد و»آيفون x»، حيث إن ثمة مزايا عدة يمكن المفاضلة بينها وأخذها بالحسبان قبل اتخاذ القرار.ففي حال كنت ممن يفضلون شاشة كبيرة، فإن «بيكسل 2 إكس إل» سيكون الخيار الوجيه، ذلك أن حجم شاشته تصل إلى 6 بوصات، فيما تبلغ شاشة «بيكسل 2» 5 بوصات، أما «آيفون X» فتقف شاشته عند 5.8 بوصة.ويقدم هاتفا «بيكسل» و»آيفون X» معا كاميرا بـ12 ميغا بيكسل، كما تتيح عدستهما ميزة «Portrait mode» التي تركز في الصورة على العنصر الذي يرغب المستخدم في التقاطه.

أما الكاميرا الأمامية المستخدمة في السيلفي فتصل إلى 8 ميغابيكسل في هاتفي «بيكسل»، بينما تبلغ 7 ميغا بيكسل في «آيفون X». ويتفوق هاتف «آيفون X» في جانب التخزين، ذلك أن سعته القصوى تصل إلى 256 جيغابايت، بينما لا تتجاوز 128 جيغابايت في هاتفي بيكسل.وبالنسبة إلى المعالج، يستخدم هاتفا بيكسل معالج «كوالكوم سناب دراغون 835»، أي نفس المعالج المستخدم في «سامسونغ غالاكسي إس 8»، بينما يستخدم «آيفون X» معالج آبل «إي 11».

ويعد هاتف «آيفون X» أعلى سعرا، إذ يبدأ من 999 دولارا، فيما ينطلق سعر «غوغل بيكسل 2» من 649 دولارا، و»غوغل بيكسل 2 إكس إل» من 849 دولارا.وفيما بدأت عملية الطلب المسبق على هاتفي «غوغل بيكسل 2» في الرابع من أكتوبر الجاري، يرتقب أن تنطلق عملية الطلب المسبق لآيفون X في 27 أكتوبر.