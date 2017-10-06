جثمان الرئيس الطالباني يشيع في السليمانية

السليمانية – الزمان

توجه موكب جثمان رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني الى الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية لأداء صلاة الجنازة عليه , وبدأت في مطار السليمانية الدولي المراسم الخاصة بشييع جثمان الطالباني بحضور رسمي محلي وأجنبي. وقال بيان امس انه (تم خلال بدء المراسم التي جرت أطلاق إحدى وعشرين قذيفة مدفعية، فيما وضع المشاركون أكاليل الزهور على جثمانه), واضاف ان (السليمانية شهدت ، مشاركة عراقية ودولية وشعبية واسعة في مراسم استقبال وتشيع الجثمان ).وذكر شهود في تصريح انه (في سابقة غير معهودة ومخالفة لمراسم التشييع الرسمية لرؤساء وملوك وزعماء العالم تم لف جثمان الطالباني بعلم اقليم كردستان وليس علم الدولة العراقية رغم انه شغل منصب رئاسة الجمهورية ثماني سنوات)..