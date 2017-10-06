النفط يضع خطة لتأهيل حقول الخام في نينوى

بغداد – شيماء عادل

اوعز وزير النفط جبار اللعيبي الى شركة نفط الشمال وهيئة حقول نفط نينوى بوضع خطة عاجلة لتأهيل وزيادة الانتاج من تلك الحقول. وقال اللعيبي في بيان امس على هامش ترؤسه لغرفة عمليات الوزارة انه (لابد من أهمية لتأهيل حقول محافظة نينوى واستئناف الانتاج منها خلال الأشهر المقبلة بهدف تغطية الحاجة المحلية للمصافي ولمحطات الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المدن المحررة), واضاف ان (الخطة تستهدف انتاجاً الى أكثر من 30 الف برميل يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة).