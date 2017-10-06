العراق يدين هجوم ارهابي على مزارديني

بغداد – قصي منذر

أدان العراق الهجوم الارهابي على مزار ديني في الباكستان الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة تدين وتستنكر العمل الارهابي الذي استهدف مزاراً في منطقة جهل ميجسي في اقليم بلوجستان في الباكستان ، وتقدم تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الباكستان متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين), وأضاف ان (الوزارة تؤكد موقفها بضرورة العمل المشترك والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف في العالم وتجفيف منابع تمويله) .يذكر ان نائب المفوض في إقليم بلوشستان أسدالله كاكار قال في ايجاز صحفي إن (شخصا انتحاريا فجر نفسه أمام ضريح كان يعج بالزائرين ما أدى الى مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين بينهم ثلاثة أطفال ومسؤول كبير في الشرطة كان يحاول إيقاف الانتحاري ومنعه من دخول الضريح).