قوات الأسد تدخل للمرة الأولى الميادين أبرز معاقل داعش 

بيروت,- الزمان -(أ ف ب) – دخلت قوات الرئيس السوري بشار الاسد الجمعة بدعم جوي روسي الى غرب مدينة الميادين، احد اخر ابرز معاقل تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “قوات النظام تمكنت من الدخول الى الميادين حيث سيطرت على ابنية عدة في القسم الغربي من المدينة بعد تقدمها من جهة البادية، بدعم جوي روسي”.

ويأتي دخول قوات النظام الى المدينة الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، غداة تمكنها من التقدم الخميس الى مسافة خمسة كيلومترات عنها من جهة البادية، بدعم كثيف من الطائرات الروسية.

واكد مصدر عسكري سوري لفرانس برس دخول الجيش الى الميادين موضحاً انه “يعمل على انهاء وجود داعش فيها وصولاً الى كامل الريف الشرقي”، موضحاً ان الهدف “توجيه ضربة قاصمة لداعش تزامنا مع عمليات تأمين (مدينة) دير الزور”.

وشدد على ان “السيطرة على الريف الشرقي لدير الزور تعد اولوية للجيش خصوصاً ان التنظيم يتخذ من مدينة الميادين عاصمة امنية وعسكرية له”.

وتشكل مدينة الميادين الى جانب البوكمال الحدودية مع العراق اخر ابرز معاقل التنظيم الارهابي في محافظة دير الزور، رغم انه ما زال يسيطر على اكثر من نصف مساحتها.

والى جانب المدينتين، يحتفظ التنظيم بسيطرته على الاحياء الشرقية من مدينة دير الزور وبلدات ومدن عدة في الريفين الشرقي والجنوبي بالاضافة الى مناطق صحراوية واسعة.

وبعد تمكنها بدعم روسي الشهر الماضي من فك حصار محكم فرضه التنظيم على مدينة ديرالزور، تعمل القوات السورية على طرد من الاحياء الشرقية في المدينة.

وقتل 14 مدنياً على الاقل بينهم ثلاثة اطفال ليل الخميس الجمعة جراء غارات روسية استهدفتهم اثناء عبورهم نهر الفرات جنوب مدينة الميادين.