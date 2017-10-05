الملك سلمان في موسكو والسعودية توقع اتفاقاً لشراء صواريخ أس-400

موسكو-(أ ف ب) – وقعت السعودية الخميس اتفاقا اوليا مع روسيا يمهد لشراء انظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، اضافة الى تصنيعها في المملكة.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان الاتفاق وقع في الكرملين خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وبموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وانظمة مضادة للدروع من نوع “كورنت-اي ام”، وقاذفات صاروخية من نوع “توس-1اي” وقاذفات قنابل يدوية “اي جي اس-30 “، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.