اردوغان يحذر أنّ تركيا ستغلق “قريباً” الحدود مع كردستان العراق

انقرة-(أ ف ب) – حذر الرئيس رجب طيب اردوغان الخميس أن تركيا ستغلق “قريبا” معبرها الحدودي مع كردستان العراق والمجال الجوي في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال المثير للجدل.

ونظم قادة الاكراد العراقيين في 25 ايلول/سبتمبر الاستفتاء على الاستقلال رغم معارضة شرسة من دول مجاورة منها ايران وتركيا.

وقال اردوغان في خطاب بثه التلفزيون “سيتم اغلاق المجال الجوي … الحدود ستغلق قريبا ايضا” واضاف “كيف ستتمكنون (اكراد العراق) من الاستيراد والتصدير بعد ذلك؟”.

وقال “الوقت يداهمهم”.

وبعد الاستفتاء غير الملزم الذي صوتت فيه الغالبية الكاسحة لصالح استقلال الاقليم، كرر اردوغان القول لاربيل ان معبر الخابور سيتم اغلاقه لكن ذلك لم يحصل بعد.

وعلقت شركات الطيران التركية رحلاتها الى كردستان العراق، علما ان القرار جاء بطلب من بغداد وليس ردا من انقرة.

وتخشى تركيا ان تؤدي نتيجة الاستفتاء الى تشجيع النزعة الانفصالية لدى الاكراد الاتراك. وتسعى تركيا للعمل مع ايران والحكومة المركزية في بغداد لمنعه.

وتأتي تصريحات اردوغان بعد يوم على زيارة مهمة له الى طهران حيث ظهرت الدولتان كجبهة موحدة في معارضتهما لاستقلال اكراد العراق.

وكرر القول ان اسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها علنا لاستقلال اقليم كردستان. وقال “ليسوا اصدقاءكم”.

غير ان بعض المحللين يقولون ان تركيا ستكون حذرة ازاء قطع علاقاتها الاقتصادية مع كردستان العراق، لمخاطر ذلك على الاقتصاد التركي الداخلي.

وترتبط حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بعلاقات وثيقة مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني وتصدر اربيل نفط الاقليم عبر مرفأ جيهان التركي.