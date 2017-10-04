تلميح إيراني الى شن أربع دول الحرب على كردستان

تخفيف العقوبات المالية على البنوك في الاقليم الكردي

بغداد – بيروت- الزمان

لمح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي، إلى إمكانية حدوث حرب مع إقليم كردستان العراق في حال تم تغيير الحدود الجغرافية. وقال الرئيس الايراني حسن روحاني: ان على بعض مسؤولي إقليم كردستان التراجع عن قراراتهم الخاطئة

وقال صفوي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية إن “إجراء تغيير في الحدود الجغرافية في المنطقة يعني اندلاع حرب طويلة الأمد بين 4 دول وإقليم كردستان”.

واعتبر مستشار المرشد الإيراني، أن “ما جرى من توتر بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد، المتهم به هو أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية”.

وأوضح صفوي، أن “داعش كان يبعد عن إقليم كردستان 30 كيلومترا، ولولا تدخل إيران لسقط الإقليم بيد التنظيم”. يذكر أن %93 من المشاركين في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق، والذي جرى في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، صوتوا لصالح الانفصال.

فيما قال مصدر بالقطاع المصرفي في العراق إن البنك المركزي خفف اليوم الأربعاء قيودا مالية مفروضة على إقليم كردستان، بعد أن تلقى تعهدا بالتعاون من بنوك كردية.

وأضاف المصدر أنه جرى السماح باستئناف تحويلات الدولار والعملة الأجنبية الأربعاء مع استثناء أربعة بنوك ذات ملكية كردية.

وكانت مصادر مصرفية وحكومية قالت إن البنك المركزي أخطر حكومة اقليم كردستان يوم الثلاثاء أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم.