 إردوغان يبحث في طهران الطفرة التجارية والطوق العسكري على كردستان

طهران – الزمان : قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران إن البلدين سيعملان لمواجهة تفكك العراق وسوريا لتهدئة التوتر في المنطقة، فيما تتوعد تركيا باتخاذ خطوات أقوى تجاه الاستفتاء. وقال روحاني في مؤتمر صحافي مع أردوغان، “نريد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط… استفتاء استقلال كردستان العراق مؤامرة انفصالية تقف وراءها دول أجنبية وتعارضها أنقرة وطهران”. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات أقوى ردا على استفتاء أكراد العراق الأسبوع الماضي وذلك بعد أن اتخذت بالفعل بعض الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة العراقية المركزية وإيران. واعتبر أردوغان أن الاستفتاء “يفتقر إلى الشرعية ولم تعترف به سوى إسرائيل”. وأشار إلى أن زيادة حجم التجارة بين تركيا وإيران من 10 إلى 30 مليار دولار لا تزال على جدول الأعمال وأن التجارة بين البلدين ستكون بالعملتين التركية والإيرانية للحد من ضغوط العملات الأجنبية. وكان في استقبال اردوغان لدى وصوله المطار، وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري، والسفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين، ورئيس الأركان التركي خلوصي أكار. ويرافق أردوغان في زيارته إلى طهران، وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، والتجارة والجمارك بولنت توفنكجي، والداخلية سليمان صويلو،والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي أكر.

وسبق أردوغان إلى طهران رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار الذي التقى بنظيره الإيراني محمد باقري وعدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

كما التقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي، وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، ووزير الأمن الإيراني محمود علوي، وفي بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، قالت رئاسة الأركان التركية إن أكار أجرى أمس زيارة إلىمرافق الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.