مصر تخشى على مرشحتها لرئاسة اليونسكو من التصويت السري

القاهرة – باريس – الزمان

‎تستعد اليونسكو لتعيين مدير عام جديد لهذه الوكالة التابعة للامم المتحدة يكلف بصورة أساسية إعادة التوافق إلى منظمة أضعفتها الخلافات السياسية. ‎ينتخب المجلس التنفيذي الذي يعقد اجتماعا اعتبارا من الاربعاء وحتى 18 تشرين الاول/اكتوبر الحالي خلفا للبلغارية ايريكا بوكوفا التي تنهي ولايتها الثانية على رأس منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ‎خاض غالبية المرشحين الثمانية للمنصب حملة تدعو الى مقاربة متعددة الاطراف للمشاكل والعمل من اجل اصلاحات ضرورية وتعزيز الجهود المركزة على التعليم واكتساب المهارات في مختلف مراحل الحياة والتي يخصص لها حيز كبير من ميزانية اليونسكو. ‎وفي هذا السياق، ترى المصرية مشيرة خطاب ان التعليم “الطريق الاساسي نحو ثقافة السلام”، بينما يعتبر الصيني كيان تانغ انه “حق اساسي” والفرنسية اودري ازولاي انه “اساس النمو والمساواة بين الجنسين”، بحسب الوثائق التي تحدد رؤيتهم الاستراتيجية للمنظمة. ‎و تشير المرشحة اللبنانية فيرا الخوري دون مواربة الى التحديات التي تواجهها اليونسكو “لتحافظ على مصداقيتها” وهي “الحد من التسييس المفرط لنشاطاتها ما حولها الى مكان خلاف”.

وكثفت مصر من جهودها لدعم مشيرة خطاب مرشحتها لرئاسة اليونسكو وكشف مصدر بوزارة الخارجيه فى تصريحات خاصه ان الوزارة عقدت اجتماع مع السفراء الاجانب المعتمدين لديها حيث حثتهم على دعم المرشحه المصريه لمنصب مدير اليونسكو، واوضح المصدر ان فرص فوز المرشحة المصرية جيدة خاصة ان الفتره القادمة ستشهد اتصالات عالية المستوى سواء على مستوى رئيس الجمهورية او رئيس الوزارء او وزير الخارجية بالدول الاعضاء فى المجلس التنفيذى للمنظمه من اجل تأمين الترشيح المصرى.

فيما اكد السفير محمد العرابى مديرحملتها فى تصريحات خاصة للزمان ان فرص فوز مشيرة خطاب تتزايد كل يوم لانها تعد نموذجا مشرفا للمراة المصرية سواء على المستوى المحلى او العربى او الافريقى ،

كما ان لديها من الخبرات مايؤهلها لادارة هذه المنظمة الدولية ورغم ذلك فاننى نواجه حربا صعبة، وكان اخرها التقارير الحقوقية عن حقوق الانسان فى مصر والتى تحاول من تقليل فرصتها فى الانتخابات كما اننا لا نضمن ماذا سوف يحدث فى التصويت السري من بعض الدول.