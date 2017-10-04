‎اقتحام الحويجة آخر معاقل داعش بشمال العراق

‎الحويجة – كركوك – الزمان

‎اجتازت القوات العراقية مرحلة جديدة في عملياتها الهادفة لاستعادة المعاقل المتبقية في ايدي الجهاديين في العراق، عبر اقتحامها الاربعاء بلدة الحويجة التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في شمال العراق.

‎وقد بدأت القوات العراقية في 21 ايلول/سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا السياق من استعادة اربع مدن وعشرات القرى.

‎وتعتبر هذه المدينة الواقعة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد احد آخر معاقل الجهاديين في العراق بعدما تم طردهم في الاشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. ‎وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله “شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها”.

‎من جهته اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت ان “قطعات الشرطة الاتحادية تسيطر على حيي النداء والعسكري شمال غرب الحويجة وتقتل ثلاثة قناصيين وتدمر عجلتين مفخختين”.

‎وكان في وقت سابق أعلن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات الحويجة تحت قصف مدفعي وصاروخي موجه لمقرات التنظيم في البلدة. ‎وافاد بيان أن الشرطة الاتحادية دفعت “وحدات مغاوير النخبة والفرقة الالية والوية القناصين والطائرات المسيرة مسنودة بقوات الحشد الشعبي من منطقة التمركز شمال غرب الحويجة”.

‎وقال جودت ان “قوات الشرطة الاتحادية تحركت باتجاه اهدافها المرسومة حيث تسعى لاستعادة السيطرة على سبع مناطق رئيسية في القضاء و 12 هدفا حيويا”. ‎وتبعد الحويجة مسافة 230 كلم شمال شرق بغداد و45 كلم عن مدينة كركوك الغنية بالنفط، وتقع جنوب شرق مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة غالبيتهم المطلقة من العرب السنة من عشيرتي العبيد والجبور. ‎كما أن المدينة تقع أيضا على امتداد طريقين رئيسيين يصلان بغداد بمحافظة نينوى وإقليم كردستان.

‎وبدأت عملية استعادة الحويجة بعد أقل من شهر من إعلان القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى في شمال البلاد، حيث مدينة الموصل وقضاء تلعفر اللذين كانا أبرز معاقل داعش في العراق.

‎بدورها، أعلنت قوات الحشد الشعبي انها باشرت اجلاء عشرات العائلات من القرى الواقعة عند اطراف قضاء الحويجة بعد هروبها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الذي حاول استخدامهم كدروع بشرية اثناء تقدم القوات.

‎واشار الحشد الشعبي الى ان وحدات الهندسة “بدأت تطهير الطرق الملغمة باتجاه مركز القضاء لتسهيل مرور القطعات المتقدمة خلال عمليات التحرير وتنجح بتفكيك عدد من المنازل من العبوات التي زرعها عناصر داعش الإجرامي”.

‎وفي بيان لاحق أكد الحشد ان “عناصر داعش انسحبت من القرى المحاذية لمركز الحويجة بإتجاه مركز القضاء بسبب كثافة نيران قوات الحشد الشعبي التي دمرت دفاعاتهم الأمامية”.