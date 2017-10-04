 مايكروسوفت تودع كلمات المرور السرية 

لوس انجليس – الزمان

تعتزم شركة مايكروسوفت التخلي عن استعمال كلمات المرور لتسجيل الدخول في حساباتها؛ حيث كشفت الشركة الأمريكية عن رؤيتها المستقبلية والطرق البديلة لتسجيل الدخول، مثل تطبيق Authenticator ووحدة الذاكرة الفلاشية USB والتقنيات القابلة للارتداء، خلال مشاركتها في معرض Ignite 2017. وأوضحت مايكروسوفت أن الكثير من هذه الوسائل تم تنفيذها بالفعل ويمكن استخدامها حاليا، فمثلا يمكن استعمال وظيفة ويندوز Hello الموجودة في إصدار مايكروسوفت للأعمال لتسجيل الدخول بواسطة البيانات البيومترية مثل التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع.

وتولي شركة مايكروسوفت أهمية كبيرة لتطبيق Authenticator، والذي يتيح للمستخدم إمكانية تسجيل الدخول في حسابات مايكروسوفت عن طريق الهاتف الذكي، وتعتزم الشركة الأمريكية إتاحة هذه الطريقة البديلة لتسجيل الدخول لخدمة Azure Active Directory خلال بداية عام 2018، وبالتالي سيتم استعمالها في الشركات، وفي نفس الوقت تعمل شركة مايكروسوفت خلال السنة القادمة على إطلاق جميع طرق المصادقة البديلة على مختلف المنصات. وعندئذ سيتمكن المستخدم من تسجيل الدخول بواسطة التعرف على الوجه أو وحدة الذاكرة الفلاشية USB أو بصمة الأصابع أو تطبيق Authenticator على الهواتف الذكية أو الحواسيب المكتبية أو أجهزة الماك أو في برامج تصفح الويب مثل مايكروسوفت إيدج أو غوغل كروم، وكل ما سيحتاجه المستخدم هو وجود حساب مايكروسوفت وخدمة Azure Active Directory.