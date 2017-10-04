 اناء خزفي صيني صغير بسعر 32 مليون يورو

لندن -الزمان : بيع إناء يعود إلى ألف سنة من أسرة سونغ أمس في هونغ كونغ بسعر 32 مليون يورو محطماً سعراً قياسياً سابقاً حققته خزفية صينية، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات. ويرجح أن يكون الإناء عائداً إلى فترة ممتدة بين عامي 960 الى 1127 وقد بيع بسعر 294.3 مليون دولار محلي. وقد تجاوز بذلك كأس نبيذ عائداً لأسرة مينغ بيع العام 2014 بسعر 30 مليون يورو. وأوضحت دار «سوذبيز» أن شاري الإناء فضل عدم الكشف عن هويته. ورفضت الدار القول إن كان صينياً من بر الصين الرئيسي أم لا.

وأوضح نيكولاس شو نائب رئيس «سوذبيز» لمنطقة آسيا «أنها عتبة جديدة بالنسبة للخزف الصيني وقد كتبنا التاريخ اليوم مع هذه القطعة». وانطلقت المزايدات عند ثمانية ملايين يورو.

والإناء المصنوع في الاساس لغسل الريش هو من القطع الخزفية القليلة المتبقية من أسرة سونغ الشمالية. وأوضحت دار المزادات أن وحدها أربع خزفيات من بينها هذا الإناء الأزرق اللماع، يملكها جامعون. ويبلغ قطر الإناء 13 سنتيمتراً.