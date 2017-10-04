سجن أمريكي 17 عاماً في قضية استغلال جنسي لمائة وخمسين طفلاً

واشنطن -الزمان : قضت محكمة في ولاية ماساشوستس على شاب أميركي بالسجن 17 عاما، بتهمة الاستغلال الجنسي لنحو 150 صبيا، من خلال الادعاء بأنه فتاة عمرها 14 عاما وإقناعهم بإرسال صور ومقاطع مصورة عارية لهم. كيرتيس سيمونو، 24 عاما من فرامينغهام، حكم عليه في محكمة فيدرالية الاثنين، بعد إقراره بأنه مذنب في يونيو، في تهم إكراه واغواء قاصر وحيازة مواد إباحية للأطفال. يقول المدعون إن سيمونو قال لصبي عمره 13 عاما إنه فتاة تعيش في ماين. وتقول السلطات إن الضحية اعتقد أنه على علاقة على الإنترنت بالفتاة وتبادل الاثنان صورا عارية ومقاطع مصورة. وأوضح المدعون أن المحققين وجدوا صورا ومقاطع مصورة عارية وموحية جنسيا في منزل سيمونو، كان صبيان قد أرسلاها ظنا منهما أنه فتاة. حسب ما نقلت أسوشيتد برس.