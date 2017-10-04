مصر: إغلاق أكشاك الفتوى في محطات المترو

القاهرة – الاناضول : قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق في مصر، إن مجمع البحوث الإسلامية (التابع للأزهر) لم يجدد البروتوكول مع الهيئة، وسيتم تغيير نشاط الأكشاك المخصصة لتقديم فتاوى للمواطنين. وأضاف عبد الهادي في تصريحات للأناضول، أن «البروتوكول بدأ في شهر رمضان (نهاية مايو / أيار الماضي) وانتهى في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد انتهاء موسم الحج».

وأشار إلى أن الأكشاك ملك للهيئة وليست تابعة لمجمع البحوث، وسيتم تغيير نشاطها.

وحتى الساعة 10: 12 ت.غ، لم يصدر تعليق من مجمع البحوث حول أسباب عدم تجديد البروتوكول.

كان مجمع البحوث الإسلامية وهيئة مترو الأنفاق وقعا في مايو / أيار الماضي بروتوكول تعاون، انطلقت بموجبه رسائل دعوية يومية خلال شهر رمضان الماضي عبر إذاعة المترو في خطوط سيره الثلاثة بالقاهرة الكبرى (تضم محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية). وبحسب تصريحات صحفية لمسؤولين معنيين، ارتأى الجانبان نجاح الفكرة لتتطور لاحقا نهاية يوليو / تموز الماضي إلى اتفاق يتضمن وجود أكشاك ثابتة لأعضاء المجمع بالمحطات، يقدمون من خلالها الفتاوى للمواطنين، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين الاستحسان أو الرفض والسخرية.

ونهاية أغسطس / آب الماضي، قال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، إن لجنة الفتوى بمترو الأنفاق أجابت على نحو 2850 طلب فتوى خلال 32 يوما، 27 % منها تخص الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق.