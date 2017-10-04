إنهيار داعش أمام القوات المشتركة وتناثر جثث عناصره

تحرير الحويجة بالكامل بعد ساعات من إنطلاق العمليات

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات المشتركة بعد ساعات من انطلاق عمليات تحرير مركز الحويجة وناحية الرياض من قبضة تنظيم داعش، من اقتحام وتطهير مركز القضاء وسط انهيار صاعق للتنظيم وتكبده خسائر فادحة . وقال مصدر في الحشد الشعبي لـ(الزمان) امس ان (اللواء 11 التابع لقوات الحشد الشعبي اقتحم مركز قضاء الحويجة من جهة مدينة العاب الحويجة شرقاً وتمكن من تطهير المنطقة). وتابع ان (القوات نفذت عملية تمويه والتفاف مباغتة، اسفرت عن انهيار دفاعات داعش وفرض القوات الامنية السيطرة الكاملة على القضاء).وقال مصدر امس ان (قوات الرد السريع اقتحمت مركز قضاء الحويجة بمختلف صنوفها وهي تواصل تقدمها في تحرير وتطهير مناطق القضاء). وقال مصدر امس ان (القوات احرزت تقدما سريعا للوصول الى مركز قضاء الحويجة وان مسلحي التنظيم الارهابي انسحبوا من مواجهة القوات العراقية بعد مواجهة ضعيفة في محاور القتال).وأضاف أن (داعش اقدم على تنفيذ اعدامات جماعية لعناصر التنظيم الذين فروا من جبهات القتال).وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس (على بركة الله شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها).وأضاف أن (العملية تأتي ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة).وكان يار الله قد اكد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواءين 3 و4 من الحشد الشعبي تحرر قرية بريج وتسيطر على الجهة الشرقية لجسر الفتحة وبذلك تكون قد اكملت مهامها في الصفحة الأولى من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة). ومن جانبه قال القيادي في الحشد جبار المعموري في تصريح امس ان (جميع الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش في محيط قضاء الحويجة انهارت امام تقدم القوات الامنية المشتركة والحشد بعد تلقيها ضربات موجعة في الساعات الماضية). واضاف ان (القوات الامنية والحشد الشعبي تبعد حاليا كيلومترا واحدا عن حدود مركز الحويجة وهي تتقدم بقوة نحو اهدافها وسط انكسار صاعق ومدمر لتنظيم داعش الذي هرب اغلب مسلحيه صوب مركز القضاء). لافتا الى ان (تحرير الحويجة لن يطول كثيرا، وسنعلن الانتصار النهائي على التنظيم). وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ( قوات اللواء 11 في الحشد الشعبي حررت قرية الرفيعة جنوب ناحية الرياض في الحويجة و شرعت بتطهيرها من مخلفات داعش). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) ان (قواتنا وبإسناد طيران الجيش سيطرت على (بيجي الحويجة) المؤدي الى وسط القضاء من الجهة الغربية له).

وأضاف ان (قواتنا تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة باتجاه مركز الحويجة). قال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف موقعاً يختبئ فيه عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي في الحويجة). مبيناً أن (المعلومات الأولية تشير الى مقتل نحو 13من قيادات داعش بينهم ما يعرف بمسؤول ديوان بيت المال).وأضاف أن (الضربة الجوية دمرت عددا من الوحدات التكتيكية للتنظيم ). وقال مصدر امس ان (منطقة مطيبيجة في صلاح الدين تشهد هدوءا غير مسبوق ولم تسجل اي انشطة لتنظيم داعش او عمليات قصف جوي او مدفعي خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية).

وأضاف ان (داعش فقد ابرز قياداته في المطيبيجة خاصة في عمليات القصف الجوي الاخيرة ما دفع التنظيم الى تحديد حركة مسلحيه بشكل واضح). مبينا ان (عمليات التسلل الى المطيبيجة من الحويجة او المناطق القريبة منها توقفت بشكل تام في الايام الثلاثة الماضية بعد قطع كل طرق التسلل البرية خاصة عبر حمرين). وفي الانبار قال مصدر امس ان (طيران الجيش قصف وكرا لداعش وسط قضاء راوة غربي محافظة الانبار ما ادى الى مقتل المدعو بكر وجدي الراوي القيادي البارز في عصابات داعش وعدد من مرافقيه).واضاف أن (الراوي يعد من كبار قيادات داعش في مناطق غربي الانبار). مبينا أن (عملية استهدافه جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت من قتله).