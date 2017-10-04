إستبعاد دولة القانون لتفادي الجمع بين منصبين

اللكاش لـ (الزمان): إختيار المالكي لرئاسة التحالف مرفوض وينذر بأزمة

بغداد – قصي منذر

رأى النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش ان اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة التحالف سيدخل قواه في ازمة جديدة، داعيا قادة التحالف الى تسمية شخصية اخرى . وقال اللكاش لـ (الزمان) امس ان (كتلة دولة القانون وجهت رسالة سلبية الى الجمهور حينما انتخبت المالكي رئيسا للتحالف للمدة المقبلة ولاسيما ان هذا الامر مرفوض لانه لا يجوز ان تجمع نفس الكتلة بين رئاسة التحالف ومنصب رئيس الوزراء)، واضاف ان (اصرار الكتل على اختيار المالكي يعد بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على التحالف وادخال قواه في ازمة جديدة). على حد تعبيره. مشيرا الى ان (العراق ما زال يواجه خطر التنظيمات الارهابية في بعض المناطق بالاضافة الى ان البلاد تتعرض الى ازمات من بينها موضوع استفتاء الانفصال فضلا عن وجود بعض القوانين المهمة في مجلس النواب لم تحسم بعد كقانون مفوضية الانتخابات واختيار اعضاء جدد لها)، عادا (ترشيح المالكي رئيسا للتحالف يعني خلق ازمة جديدة داخل التحالف الذى على قادة التحالف ان يختاروا بديلا اخر للمنصب والا سأكون خارج التحالف). بدوره، اكد النائب عن تيار الحكمة حبيب الطرفي ان البلاد تمر بإزمة ولا يسمح بالاعتراض او الاصرار على اختيار المالكي للمنصب. وقال الطرفي لـ(الزمان) امس ان (هناك اتفاقا سابقا داخل التحالف على الية اختيار الشخصية للمنصب من الكتلة التي لا يكون منها رئيس الوزراء لاسيما وان هذا الاتفاق ما زال ساريا حتى الان)، لافتا الى ان (رأي الاخوة في دولة القانون محترم ولكن عليهم اخذ رأي اقرانهم في الكتل المنضوية داخل التحالف بشأن المنصب حتى وان كانت الكتلة الكبرى لان الوضع السياسي في البلاد يمر في ازمة ولايسمح بالاعتراض اوالاصرار على المنصب)، وتابع ان (امورا كهذه يجب ان لا تقف حائلا دون اي عمل وبعيدا عن الضغوطات اواستغلال الظروف وبالتالي ان الموضوع يعد داخل التحالف وحله يكون بالحوار الهادئ في الغرف المغلقة والامر يحسم في جلسة او جلستين)، فيما استبعدت النائبة عن التحالف عهود الفضلي ان يكون اعتراض بعض النواب على اختيار المالكي للمنصب وانما على الالية التي وضعت لمنع الجمع بين منصبين.

وقال الفضلي لـ(الزمان) امس ان (الية اختيار رئيس التحالف تكون من خلال طرح اسم الشخصية ويتم التصويت عليها من قبل الكتل المنضوية)، واضافت ان (رفض اسم المالكي للترشيح قبل ان يطرح مع الاخرين غير صحيح كأن يكون عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس التحالف وليس رفضه شخصيا)، مشيرة الى ان (النقطة الخلافية هو على الالية التي وضعت التي نصت على ان الكتلة التي يكون منها رئيس الوزراء لا يجوز ان تستلم رئاسة التحالف من اجل تحقيق العدالة والانصاف في المناصب)، معربة عن اعتقادها ان (القضية الخلافية هي الالية وليس الخلاف على المالكي). وكان ائتلاف دولة القانون قد انتخب المالكي رئيساً للتحالف.

وقال النائب عن الائتلاف احمد الكناني في تصريح امس إن (الائتلاف انتخب المالكي رئيساً للتحالف حسب استحقاق الكتلة داخل التحالف والتوافق بين الكتل السياسية المنضوية فيه).