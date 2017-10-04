علاوي يدعو موسكو لرعاية حوار بين العبادي والبارزاني

روحاني وأردوغان: على كردستان التراجع عن القرارات الخاطئة

طهران – رزاق نامقي

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في طهران امس ملف استفتاء كردستان بشكل مطول ، وشددا على ضرورة تراجع (بعض مسؤولي كردستان) عن قراراتهم الخاطئة. وقال روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان أنهما ناقشا (قضية الاستفتاء في كردستان العراق بشكل مطول)، مشيراً الى ان (الجانبين يهدفان إلى احلال الامن في سوريا والعراق).وأكد أن (القرارات الخاطئة لبعض مسؤولي منطقة كردستان العراق يجب التراجع عنها)، مشدداً على القول أن (إيران لن تقبل بتقسيم العراق وسوريا وتغيير الحدود). بدوره، حذر أردوغان من أن (منطقة كردستان العراق ستفرض على نفسها العزلة بعد الاستفتاء) مؤكدا أن بلاده (ستتخذ خطوات اكثر صرامة مستقبلا ضدها بسبب الاستفتاء غير المشروع). وتابع أن (قضية العراق كانت على رأس جدول محادثاتنا)، مشدداً على (وجوب التوصل الى آلية ثلاثية بين البلدان الثلاثة)مشيرا إلى (تأكيد الجانبين عدم الاعتراف باستفتاء انفصال كردستان العراق).ولفت أردوغان الى أن ( أي بلد في العالم لن يدعم استفتاء انفصال كردستان سوى اسرائيل).واتخذ البلدان امس عدداً من القرارات المهمة من بينها ان يكون التبادل التجاري بين البلدين بالعملة الوطنية وقيام تركيا بشراء كميات اكبر من الغاز الايراني مع تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى نحو ثلاثين مليار دولار في السنوات القادمة وتشكيل لجنة مشتركة في مجال السياحة( تفاصيل ص8). واعرب الاردن عن قلقه من تداعيات الاستفتاء احادي الجانب على لسان وزير اعلامه والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الذي اكد في تصريح (وقوف بلاده الى جانب الحكومة العراقية في جهودها المستهدفة لتكريس دولة المواطنة). وفي بغداد ، دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الى الافادة من الرد الايجابي لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على مبادرته. ونقل بيان لمكتبه تلقته(الزمان) امس عنه قوله خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف أن (الحوار غير المشروط وتحت سقف الدستور هو الحل المعقول لانهاء الأزمة، والافادة من المرونة الايجابية لاجابة رئيس اقليم كردستان على مبادرته التي تقدم بها) ، داعياً روسيا الاتحادية الى (ممارسة دورها من خلال مجلس الامن الدولي بدعوة رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان لتحقيق لقاء يبحث في الازمة وبالتوازي اقامة حوار وطني فضلاً عن ذلك العمل من خلال مجلس الامن على دعم دور الامم المتحدة لمنع تدويل هذا الامر). بدوره، اكد ماكسيموف دعم روسيا لوحدة العراق وسيادته على المستويات كافة ، مبديا استعداد بلاده لدعم ورعاية أي حوار يفضي لحل الأزمة تحت سقف الدستور.بدوره استقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم السفير الاسباني خوسيه اسكوبار وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة. واكد الحكيم خلال اللقاء ضرورة اللجوء الى الاطر القانونية والدستورية في حل الاشكاليات بين الاقليم والحكومة الاتحادية. وابدى نائب رئيس الوزراء السابق، القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي رفضه لـ(تدويل الخلاف مع إقليم كردستان) ووصفه بـ(الخطأ الفادح). وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان هذا الامر (يبعث برسائل سلبية على أن العراقيين غير قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم)، مضيفاً إن(هذا التدويل يتناقض مع مطالبنا بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية).وتابع (ليس من المعقول أن نطلب من بعض الدول التدخل في شؤوننا لا سيما وإن أغلبها لا يريد الخير للعراق والعراقيين).