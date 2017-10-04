بوتين يدعو لتحييد الإرهابيين الأجانب العائدين من العراق وسوريا

وزارة الدفاع الروسية: الوضع الصحي للجولاني حرج

موسكو – الزمان

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربة جوية روسية في سوريا أدت إلى جرح زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة وخمسين من حرسه. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن (هذه الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات الجبهة ضم زعيمها أبو محمد الجولاني الذي فقد إحدى ذراعيه، وهو في حالة حرجة). وقال كوناشينكوف أيضا (إن مقاتلتين من طراز سو-34 وسو-35 نفذتا الضربة، والقادة الذين لقوا مصرعهم هم أبو سلمان السعودي وأبو العباس وأبو حسن المستشار العسكري لأبو محمد الجولاني ووليد المصطفى وأبو مجاهد). وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل نحو أسبوع أنها قتلت خمسة قادة ميدانيين من جبهة فتح الشام بقصف مواقعها في محافظة إدلب السورية . أما وسائل الاعلام فتحدثت أكثر من مرة وفي مناسبات متعددة عن جرح الجولاني، ففي أيار من عام 2013 أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن إصابته بجروح غير مميتة، وأن هذه الاصابات قد لحقت بقدمه. وفي تشرين الأول من السنة ذاتها أفادت وكالة الأنباء العربية السورية الحكومية بأنه قُتل في اشتباكات وقعت في محافظة اللاذقية الساحلية دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

الى ذلك دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الأربعاء الى كشف الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلادهم من العراق وسوريا وتحييدهم بشكل عاجل. ودعا بوتين في الاجتماع 16 لرؤساء هيئات الأمن، المجتمع الدولي الابتعاد عن إزدواجية المعايير في محاربة الإرهاب. وقال (نحن نؤيد النهج المتكامل في محاربة الإرهاب وانتشار أفكاره وتمويل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، ونرفض إزدواجية المعايير في سياسة محاربة التهديد الرئيسي). وأوضح أن (الإرهابيين من سوريا والعراق غيروا التكتيك وبدأوا تشكيل قواعد استناد جديدة في دول أخرى بالمنطقة، مؤكداً أن ” فعاليات محاربة الإرهاب في سوريا والعراق لم تؤد بعد إلى تدمير البنى التحتية والقدرة القتالية للارهابيين”. وأضاف أنه ” يجب الكشف عن هولاء الإرهابيين والقضاء عليهم بشكل سريع).