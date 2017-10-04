العبادي يبحث في فرنسا زيادة فرص الإستثمار وإعمار المدن

بغداد – شيماء عادل

يبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي في فرنسا توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود باريس بدعم العراق في حربه ضد الارهاب وكذلك مساهمة الشركات في اعمار المناطق المحررة . وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي لـ (الزمان) ان (العبادي توجه الى فرنسا بناء على دعوة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون التي سلمها وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان وتم تأكيدها خلال اتصال ماكرون مع العبادي قبل ايام)، لافتا الى ان (ابرز المواضيع التي ستتم مناقشتها هي توطيد افاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة و جهود فرنسا في دعم العراق في حربه ضد الارهاب و تعزيز قدراته العسكرية والامنية بالاضافة الى دور الشركات الفرنسية في مساندة خطط الحكومة في اعادة اعمار المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار فيها)، مبينا ان (العبادي سيلتقي خلال الزيارة بالمسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات والمستثمرين للبحث في فرص الاستثمار وتوسيعه في قطاعات مختلفة في العراق)، وبشأن طرح موقف العراق من استفتاء الاقليم اكد الحديثي ان (ماكرون اعلن عن دعم بلاده لوحدة العراق واحترام الدستور وكذلك عدم الاضرار بالسلم المجتمعي بين اطياف الشعب وتركيز الجهود في محاربة الارهاب). وغادر العبادي امس الاربعاء متوجها الى باريس على رأس وفد ضم وزراء الدفاع والنفط والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والهجرة والمهجرين والصناعة والمعادن وكالة ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الاستثمار.