البايرن يفتح خطوط الإتصال مع إنريكي

{ برلين – وكالات: أكد صحفي إسباني، تواصل إدارة بايرن ميونيخ الألماني، مع لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة، لخلافة كارلو أنشيلوتي، في تدريب الفريق البافاري. ونشر خوانما روميرو، الصحفي الإسباني، الذي يعمل مراسلًا في ألمانيا، عبر حسابه الشخصي على تويتر: بايرن ميونيخ تواصل مع لويس إنريكي. ورحل إنريكي عن تدريب البلوجرانا بنهاية الموسم الماضي، بعدما حقق العديد من البطولات مع النادي الكتالوني. ولم يتول إنريكي قيادة أي فريق منذ رحيله عن البلوجرانا، وسيكون من السهل على إدارة البافاري التوقيع معه في المدة الحالية.