الإقليم الأسباني يهدّد بإعلان الإستقلال خلال أيام وكردستان تنتظر النتائج

عيون البارزاني ومؤيدوه ترنو نحو كتالونيا الساعية للإنفصال وسط أجواء عاصفة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

فيما تزداد المعارضة الداخلية لرئيس اقليم كردستان وقائد عملية استفتاء الانفصال مسعود البارزاني وتأخذ وجوهاً عدة برغم محاولته تهدئة اللعب قليلاً، وضع رئيس حكومة إقليم كتلونيا كارليس بيغديمونت نفسه في تحد أكبر بتأكيده إن اقليم كاتالونيا سيعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيام.ويرى مراقبون ان تقديم الخصم الابرز للبارزاني القيادي في حركة تغيير الكردية محمد توفيق رحيم، نفسه مرشحاً وحيداً لرئاسة الاقليم احد وجوه المعارضة التي يواجهها الاول داخلياً وخارجياً، فالترشح لرئاسة الاقليم والمضي بالانتخابات النيابية والرئاسية يعنيان عملياً تباطؤاً في مشروع الانفصال، كما ان ترشيح الخصم اللدود للبارزاني نفسه لرئاسة يعني ذهاب منصبه الى خصمه.وقدم رحيم أوراقه لمفوضية الانتخابات في كردستان قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة للترشح، بحسب رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر الذي اكد إنه تسلم جميع الوثائق اللازمة من رحيم وهو الوحيد الذي تقدم للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم.ورحيم (63 عاما) من قادة البيشمركة السابقين ويعد من أشد معارضي البارزاني وكان قد أعلن بشكل صريح معارضته لتمديد ولايته لرئاسة الاقليم.وسبق لرحيم أن شغل منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم اول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين. وفي الوقت نفسه ابدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني هيرو احمد رفضها لتشكيل مجلس سياسي اعلى برئاسة البارزاني كما شددت على ان الشعب الكردي يدفع ثمن اصرار الاخير على المضي بالاستفتاء برغم المعارضة الدولية والداخلية له مبدية امتعاضها من تفرد البارزاني وتحديده موعد اجراء الاستفتاء من دون الاستئناس بآراء الاخرين. كما تواصل رئيسة كتلة تغيير في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد ابداء معارضتها الشديدة للبارزاني وللإستفتاء الذي لم تشترك فيه، مبدية رفضها للنزعة الفردية للأخير متهمة اياه بشتى الاتهامات. وفيما يواجه الاستفتاء رفضا شديدا من بغداد وسط اتخاذ اجراءات عقابية شديدة وفرض عقوبات على البنوك الكردية ووقف تحويلات العملات الأجنبية إلى المنطقة الكردية.كما رفض مجلس النواب عودة النواب الأكراد إلى حضور جلسات المجلس، وإنهاء قرار المقاطعة الذي اتخذوه على خلفية رفض البرلمان قرار الاستفتاء.وفي هذا الصدد، اكد النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي إن (قرار البرلمان إيقاف التعامل المالي مع إقليم شمال البلاد، يتضمن إيقاف تعاملات البنك المركزي مع المصارف التي لها فروع في الإقليم).

مصادر مصرفية

فيما كشفت مصادر مصرفية وحكومية عراقية عن قيام البنك المركزي العراقي بإخطار حكومة الاقليم بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسة وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية.وبرغم جميع هذه التحديات فإن حكومة كردستان لاتزال تردد إن الاستفتاء كان (الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود). كما ترنو عيون البارزاني ومؤيديه نحو اقليم كاتالونيا الاسباني الذي واصل تحديه للحكومة الاسبانية ليؤكد انه سيعلن الاستقلال خلال ايام. وأضاف بيغديمونت في أول مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كتلونيا أن (حكومته ستتخذ اجراءات خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل) في إشارة إلى إعلان الاستقلال. وبشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، قال ان ذلك سيكون (خطأ يغير كل شيء). أشار بيغديمونت، في أول مقابلة له منذ إجراء الاستفتاء الاحد الماضي، إلى عدم وجود اتصال بين حكومة مدريد وحكومة الإقليم في الوقت الراهن . في المقابل، هاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء وقال إنهم وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون.وأكد أن الوضع في إسبانيا خطير جدا، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة. ولفت مراسل تلفزيوني اجنبي في كاتالونيا الى أنه حينما انتهت كلمة الملك، ضرب زبائن في حانة بمدينة برشلونة، عاصمة كاتالونيا، الطاولات وأطلقوا صافرات الاستهجان ثم عادوا سريعا لاستئناف أحاديثهم وكأن الملك لم يتحدث.وقد تغاضى ملك إسبانيا عن ذكر بعض الأمور المهمة ما أثار حفيظة من كانوا في الحانة، فلم يتحدث عن عنف الشرطة وضرب الناخبين، ولم يقدم مناشدة عاجلة للحوار بين الحكومة الإسبانية وحكومة كاتالونيا ولم يعترف بالرغبة الحقيقية لسكان الإقليم في الاستقلال أو حتى على الأقل بإجراء استفتاء قانوني، ولم يذكر كلمة حتى عن كتالونيا.

موقف مدريد

لكنه في المقابل أعرب عن موقف حكومة مدريد وكرر معارضتها القوية للاستفتاء، وقال إن (قادة كاتالونيا وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون)، وشدد على ضمان (التعايش الديمقراطي لكن وفقا للشروط الإسبانية فقط). وزاد أن قادة كاتالونيا الذين نظموا الاستفتاء أظهروا (عدم احترامهم لسلطات الدولة).وقال انهم(انتهكوا المبادئ الديمقراطية لسيادة القانون). ورأى ان(المجتمع الكاتالوني اليوم منقسم)، محذرا من أن (التصويت قد يعرض للخطر اقتصاد الإقليم الغني واقتصاد إسبانيا ككل)، لكنه شدد على أن إسبانيا (ستتغلب على الأوقات الصعبة). من جهته، التقى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مع زعماء الأحزاب الإسبانية لمناقشة الرد على الاستفتاء.وكان راخوي قد قال في وقت سابق إن (الكاتالونيين غرر بهم في تصويت غير قانوني)، واصفا الاستفتاء بأنه (استخفاف) بالديمقراطية. بدوره، حذر وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو زويدو من أن (حكومة كاتالونيا تدفع السكان يوما بعد يوم إلى الهاوية وتحرض على التمرد في الشوارع)، مهدداً بأن الحكومة المركزية ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع المضايقات ضد قوات الشرطة والأمن. وكما حدث في العراق، فقد قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم دستورية إجراء الاستفتاء بحسب الدستور الإسباني، كما أعلنت حكومة كاتالونيا أن أكثر من 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء ايدوا الانفصال. وخرج مئات الآلاف في كاتالونيا في احتجاجات ضد عنف الشرطة الإسبانية الأحد الماضي خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدى إلى إصابة نحو 900 شخص.