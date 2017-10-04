أسرة الفقيد فضّلت إقامة مراسم التشييع في مسقط رأسه

الإتحاد الوطني لـ (الزمان): وصول جثمان الطالباني إلى السليمانية اليوم الخميس

بغداد- شيماء عادل

السليمانية- الزمان

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن وصول جثمان الرئيس السابق جلال الطالباني بطائرة خاصة من المانيا الى السليمانية مباشرة اليوم الخميس، مشيرا الى ان اسرة الطالباني فضّلت اقامة مراسم التشييع في محافظة السليمانية برغم طلب الحكومة المركزية اجراء ها في بغداد اولاً.

وقال القيادي في الاتحاد شوان الداودي لـ(الزمان) امس ان (جثمان الطالباني سيصل اليوم الخميس مباشرة من المانيا الى السليمانية على متن طائرة خاصة ارسلها رئيس الوزراء حيدر العبادي)، مبينا ان (المكتب السياسي للحزب شكّل لجنة خاصة لاجراء مراسم التشييع)، مشيراً الى ان (موعد اجراء المراسم الخاصة بذلك لم تحدد بعد). وتابع الداودي ان (الحكومة المركزية أقترحت نقل جثمان الراحل الى بغداد لاجراء مراسم تشييع له للتعبير عن فقدان البلد شخصية حكيمة وسياسي بارز ورئيس للعراق الا ان اسرته فضلت نقل جثمانه الى السليمانية مباشرة) . وكان المتحدث باسم الاتحاد سعدي أحمد بيرة قد اعلن في وقت سابق من يوم امس ان (جثمان الطالباني سيصل الى السليمانية يوم الجمعة المقبل وسيكون السبت اليوم الاول لإقامة مجلس العزاء على روحه الطاهرة في السليمانية وسيكون اليوم الثاني في باقي مدن كردستان).

عودة الجثمان

موضحاً انه (لحين عودة الجثمان من المانيا ستكون جميع ابواب مراكز تنظيمات ومقرات الاتحاد الوطني مفتوحة امام المعزين). وتابع بيرة ان (هناك طلباً باعادة جثمان الرئيس الطالباني الى العاصمة بغداد مباشرة لاجراء مراسم مهيبة لتشييعه لأنه كان رئيساً فاعلاً للجمهورية وأدى دوراً مشرفاً وكبيراً في تثبيت الحكم الديمقراطي في العراق الجديد وعالج اغلب مشاكل العراق وخاصة مع دول الجوار والمشاكل التي كانت تحصل بين جميع المكونات). وتوفي الطالباني اول امس الثلاثاء في احد مستشفيات العاصمة الالمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما. وتلقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس برقية تعزية من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح . واعرب الصباح في البرقية التي تلقت(الزمان) نسخة منها امس عن خالص التعازي وصادق المواساة كما عبّر عن بالغ تأثره بهذا المصاب الكبير. بدورها، نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الطالباني. وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين في بيان تلقته(الزمان) امس عن خالص تعازيه وأصدق مواساته لمعصوم والعبادي والحكومة العراقية وأطياف الشعب العراقي كافة وأسرة الفقيد والأمة الإسلامية جمعاء، بـ(هذه الخسارة الكبيرة لأحد قادة العراق الذين ساهموا في بنائه واستقراره في منعطف اعتبر من أكثر الفترات حساسية وأهمية في تاريخ العراق الحديث)، مشيراً الى ان(الفقيد قدّم الكثير للعراق وشعبه من خلال رجاحة عقله وعطائه وقدرته على لم شمل البيت العراقي وتوطيد لحمته ووحدته الوطنية بين طوائف البلاد وأعراقها كافة). وأشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالطالباني.وقال روحاني في برقية تعزية ان (الفقيد كان من الشخصيات البارزة التي ساهمت في تعزيز العلاقات بين مختلف القوميات والطوائف العراقية وادى دورا مهما في تحقيق الانسجام الوطني والوحدة العراقية)، مشيراً الى انه(ادى دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي). واعرب روحاني عن امله في ان (يتخذ نهجه المعتدل ميراثا قيّما يشمل الثقافة السياسية العراقية بين جميع القوميات وطوائف هذا البلد).

تعازي واشنطن

وأصدر البيت الأبيض بيان تعزية قال فيه إن (الولايات المتحدة تعرب عن خالص تعازيها في وفاة رجل الدولة العراقي والرئيس السابق جلال الطالباني)، مضيفاً (نحن نتذكره بوصفه شخصية وطنية وشريكاً حقيقياً كان له دور أساس في انتقال العراق من طغيان صدام حسين إلى الديمقراطية الدستورية اليوم).ووصف السفير الألماني لدى بغداد سيريل نون الطالباني بـ(رجل دولة عظيم). واشاد في بيان مواساة تلقته(الزمان) امس بإنجازات الفقيد للأكراد وكذلك (مساهماته في سبيل العيش التعايش السلمي والديمقراطي بين جميع مكونات الشعب العراقي) ورأى ان وفاته(خسارة مؤلمة للعراق).وتابع (سنفتقد شخصيته الملتزمة والمحترمة وخاصة في الاوقات الصعبة سياسياً. تعازينا لأسرته ولشعب كردستان وللشعب العراقي ككل). واعلن العبادي أمس الحداد الرسمي في العراق لمدة 3 أيام ابتداءً من الاربعاء كما أمر بأرسال طائرة خاصة الى ألمانيا لاعادة جثمانه لكنه لم يؤجل زيارته الى باريس لكنه قال انها ستستغرق يوما واحدا فقط. وكان العبادي قد نعى الطالباني اول امس في بيان ووصفه بـ(الشخصية المناضلة الصلبة ذي التأريخ الطويل في مقارعة الدكتاتورية وشريكنا المخلص في بناء العراق الديمقراطي الجديد) وأضاف (في هذا الظرف الحسّاس نحن احوج ما يكون الى اعتداله وعقلانيته وحكمته وحرصه على وحدة العراق وتعزيز الاخوة العربية الكردية ضمن عراق واحد، ونتذكر دوما وصفه للشعب العراقي بباقة الورد المتنوعة).من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الحداد العام أسبوعا كاملا فيما نكست أربيل الاعلام مع الاعلان الرسمي للحداد.وقال البارزاني في كلمة متلفزة وجهها الى شعب كردستان (انني قد خسرت اخا ورفيق درب وسندا لي) وأضاف أن (افضل وفاء لروح مام جلال هو وحدة صفنا) . واعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن حزنه العميق.وقال في بيان ان(رحيل طالباني في هذه الايام التي يمر بها البلد بأزمة غير مسبوقة هو خسارة كبيرة لشخصية سياسية مهمة كان لها دور كبير في العمل السياسي وفي تكريس العملية الديمقراطية وتعزيز ركائزها).وأهتمت الصحف البريطانية بالحادث .وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن (الرئيس السابق والسياسي المخضرم والمناضل الكردي كان خلال حياته حلقة وصل مهمة بين الأطراف المختلفة في العراق المفكك سياسيا خاصة في الحقبة التي أعقبت الغزو الامريكي) وأضافت أن (توقيت وفاة الطالباني جاء في لحظة حاسمة بالنسبة لكردستان عقب الاستفتاء المثير للجدل والخلافات على الانفصال الذي جلب للإقليم عقوبات والكثير من الضغوط المحلية والإقليمية والدولية) ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء الطالباني قوله إنه (عاش حياته للنضال من أجل الاستقلال وأنا حزين جدا لأنه لم يعش ليشهد تلك اللحظة). وقال سياسي كردي طلب من الصحيفة عدم ذكر اسمه إن (الطالباني كان أيقونة بالنسبة للأكراد ونجح في توحيدهم).

معاناة الأكراد

معربا عن مخاوفه من أن (معاناة الأكراد ستزيد شراسة مع رحيله). ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ببالغ الحزن والأسى الطالباني. وقدم عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد وللعراق رئيسا وحكومة وشعبا عبر رسالة تعزية بعث بها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم . ونعت حركة الوفاق الإسلامي الطالباني وقال المكتب السياسي للحركة في بيان تلقته(الزمان) امس ان(رحيله يمثل خسارة فادحة لرمز من رموزنا الوطنية الشاخصة، عرف بتاريخ نضالي زاخر ضد الحكومات الديكتاتورية)، مضيفة ان (سياسية مسك العصا من الوسط التي عرف بها الرئيس الراحل – رحمه الله – كانت عاملا مهما في تحقيق التوازن المطلوب على مستوى مؤسسات الدولة العراقية، وترصين سياستها الخارجية، فضلا عن التوازن بين جميع فئات ومكونات المجتمع).