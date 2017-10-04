مبدعون في المهجر.. الدكتورة سلمى موازي ضيفة (الزمان): عدت للعراق بهدف خدمة وطني لكني وجدت عدم الإهتمام بالكفاءات

مالمو – علي كاظم

طبيبة عراقية مبدعة ومجتهدة خريجة كلية الطب جامعة بغداد . مارست مهنتها الطبيبة في مختلف مستشفيات بغداد وعرفت بكفاءتها وأنسانيتها في مجال عملها . بعدها جاءت الى السويد وأستطاعت خلال فترة وجيزة من العمل في المؤسسات الطبية بالسويد وتركت بصمة الأبداع في كل مستشفى ومستوصف عملت فيه ومن ثم أفتتحت عيادة خاصة بها وأصبح أسمها نارا على علم في مدينة مالمو السويديةً كطبيبة أمراض نسائية . . عندما ذهبت لإجراء لقاء صحفي معها قالت لي مسؤولة الإستعلامات أن الدكتورة لديها مريضة اتمنى أن تنتظر قليلا . جلست في قاعة الانتظار وبجانبي تجلس مريضة عراقية وأخرى سويدية حيث نظام الحجز في العيادة أن يكون المريض لديه موعد مسبق . بعد ربع ساعة خرجت الدكتورة ورحبت بي ومن ثم دخلت الى عيادتها مع زوجها الدكتور موسى الذي هو من سهل هذا اللقاء الصحفي وأستطعنا أن نخطف ساعة من وقتها المزدحم بالمواعيد الطبية . أذن الدكتورة سلمى موازي ضيفة الزمان فاهلا وسهلا بها

{ نبذة شخصية عن حياتك الطبيبة . متى تخرجتٍ من كلية الطب . ماهو تخصصك . كم سنة عملتٍ في العراق . ومتى جئتٍ للسويد وباشرت في العمل الطبي

– تخرجت في كلية الطب / جامعة بغداد 1982 اختصاص أمراض النسائية والتوليد

اتيت الى السويد في عام 1999 بدإت العمل في المستشفىKarolinska )في استوكهولم عام 2000 حصلت على معادلة اختصاص النسائية والتوليد السويدي في 2002

وانتقلت بعدها للعمل في المستشفى التعليمي في مدينة مالمو من 2002 – 2014 كطبيبة أخصائية بامراض النسائية والتوليد

بعدها عملت في عيادة خاصة Capio citykliniken) للعامين 2014 – 2015.

والآن أدير عيادتي الخاصة Lotuskliniken

في مدينة مالمو منذ بداية عام 2017

{ كيف تقبل المريض السويدي والزملاء العاملون معك في المستشفيات والمراكز الصحية مسألة الحجاب وهل في يوم من الايام تحدثوا معك بهذا الخصوص وماهو كان جوابكٍ لهم

– في بادئ الامر كان الموضوع صعبا بعض الشيء فيما يخص الحجاب خاصة وانا كنت الطبيبة الوحيدة المحجبة في المستشفى حتى في بقية الأقسام ولا توجد ممرضات أو أية كوادر طبية اخرى ترتدي الحجاب

فكنت اتعرض للاستفسار دائما عن لماذا أرتدي الحجاب بعضه كان بسبب الفضول والأكثر كان لغرض الاستفزاز ومحاولة جري لمناقشة الدين والدين الاسلامي وأكثرهم لديهم معلومات سيئة جدآ عن الدين الاسلامي وكنت احاول اجابة الجميع بمستوى معرفتي بهم وما اشعر به من سبب للسؤال وأوقف الآخرين بأن هذا موضوع شخصي وأن الحجاب يغطي رأسي لكنه لا يغطي أفكاري وبصيرتي وعقلي .

والحال كان أفضل بكثير مع المرضى لأنني لم أصادف مشاكل كبيرة مع المرضى بسبب الحجاب

{ باعتبارك طبيبة عراقية مبدعة كيف ينظر المجتمع السويدي للأطباء العراقيين من ناحية الكفاءة العلمية؟

– المجتمع السويدي بشكل عام مغلق بعض الشيء وليس لديه المرونة على تقبل الأجانب بسهولةولكن بالنسبة للعلاقة بين المريض والطبيب تحكمها نقاط مهمة بالنسبة للمريض السويدي

وهي حسن استقبال المريض واحترامه ، الإنصات للمريض وإعطائه فرصة للتعبير عن حالته المرضية، مناقشته قدر الإمكان بأنواع العلاج وجعله يشعر بانه يشارك في العلاج ، وإعطاء المعلومة بشكل علمي وواضح ومحدد وانا والحمد لله نجحت في هذا المجال والكثير من المرضى عبروا عن شكرهم لذلك

{ الطبيب يحمل رسالة إنسانية في المقام الاول هل جسدت هذه المقولة اثناء عملك ووضعت الجانب الإنساني قبل الجانب المادي

– أكيد الطب رسالة أنسانية لكل البشرية وأنا وضعتها هدفا منذ تخرجي من كلية الطب ومازلت أؤمن بهذا الرسالة وأجسدها يوميا في عملي سوى مع العاملين معي أو مع المرضى

{ ماهي اهم الاختصاصات في عيادتكٍ الخاصة حدثيني عنها

– الخدمات المقدمة في عيادتي الخاصة هي ثلاث انواع من الخدمات

1- فحص ومعالجة المريضات لجميع الأمراض النسائية ومشاكل الحمل والولادة

2- المعالجات التجميلية النسائية للمناطق الحميمة سواء عن طريق التداخلات الجراحية أو غير الجراحية مثل استخدام الليزر أو الحقن الخاص في هذه المناطق

3- معالجات تجميلية اخرى عامة مثل استخدام الليزر ألكربوني لإعادة الحيوية للجلد ازالة اثار حب الشباب ازالة الندب ازالة التصبغات ومعالجة التجاعيد

استخدام الطرق الحديثة لإعادة الحيوية للجلد عن طريق تقنية PRO

استخدام المعالجات الحديثة لمعالجات مشاكل تساقط الشعر

ازالة الشعر من اجزاء الجسم كافــــــــــة

{ شاهدت جهاز ليزر في العيادة ماهو استخدامه

– جهز الليزر الذي شاهدته في العيادة هو جهاز حديث اسمه Femilift من شركة Alma الامريكية هو الجهاز الاول منه في السويد واستعمله في العيادة للمعالجات التجميلية للمناطق الحساسة مثل شد المهبل ومعالجة مشاكل سلس البول الإرادي عند النساء

{ هل عملك في العيادة يقتصر على علاج المريضة ام أن المريض في بعض الأحيان يسركٍ بمشاكله الاجتماعية

– الكثير من المريضات العربيات بشكل خاص وحتى السويديات عندما تحس بالراحة للطبيب وخاصة في مجال تخصصي هنالك أسئلة خاصة تسإل عنها المريضة في ما يخص علاقتها الخاصة تبدأ بالتحدث حتى عن مشاكلها الاجتماعية والعاطفية

{ لو وجهت لكٍ الدعوة لحضور مؤتمر طبي في العراق هل تشاركين أم تعتذرين لضيق الوقت؟

– بالطبع ليس لدي اَي مانع لحضور مؤتمر علمي في العراق أنا احضر دائما بالكثير من المؤتمرات العلمية في محال تخصصي

{ بغداد والاهل والذكريات كيف صداها وأنتٍ في الغربة

– بغداد دائما في القلب ونحن نزور العراق باستمرار

وحقيقة اننا عدنا للعراق أنا وزوجي وحاولنا العمل في العراق ولكن عدم الاهتمام بالكفاءات العائدة للعراق والعراقيل التي وضعت أمامنا

بالاضافة الى الظروف العامة جعلتنا نعود للسويد مرةّ اخرى بعد ثلاث سنوات

{ يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة وأنتٍ ماذا تقولين على زوجكٍ دكتور موسى

– أنا ممتنة جدا لزوجي د موسى على تفهمه لظروف عملي ومساعدته لي لتجاوز العقبات في كافة المراحل وكونه دائما يسمع لمشاكلي ويساعدني في حلها وتشجيعه المستمر لي

والآن كان هو المشجع والداعم الرئيسي لفتح هذه العيادة في كافة المراحل من دعم مادي الى دعم لوجستي الى دعم إعلامي

{ ماهي حكمتكٍ في الحياة

– حكمتي في الحياة

الكلمة الطيبة صدقة

{ كلمة اخيرة قولي فيها ما تشائين

اشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء وأتمنى أن يعم الأمن والامان في العراق ويحفظ شعبنا من كل مكـــــــروه.