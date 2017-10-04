عذراً سيدي

كلماتي خجولة تخجل الفرات في حضرة اسمك وانا اكتب عن الرجولة عن الشجاعة عن التضحية طفت في ارجاء التاريخ ذهابا وايابآ وجدت اسماء فيها بطولات فيها عناوين للخلود وقفت عند سنين شهد التاريخ لها بالبطولات واسم ماجسده لنا الزمان صرخ قلمي (الحسين) من هنا كان الخلود حقيقة للرسالات السماء، ومعنى الرجولة هنا تكتمل كلمة التضحية المبدأ والعقيدة… وفي دنيا الإسلام، تاريخ مشرق نابض بالخلود… وفي دنيا الإسلام، قمم من رجال صنعوا العظمة في تاريخ الإنسانية، وسكبوا النور في دروب البشرية.

الان تدوي صرخة الحسين وتعطينا درسا باخلاق من هنا كريم النسب الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء سبط النبي وريحانة الرسول ،اليوم ترتجل قلوب الى ضريحك المقدس هناك الارض تحتضن اشراف خلق الله وسماء بكت عليك ياابا عبد الله .. فالسلام عليك وعلى ابيك و امك وجدك افضل الصلاة وسلام .

ليلى حسام الهوبي