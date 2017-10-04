حماقات تقرع طبول الحرب

لقد داب الاخوة الكراد على المطالبة بحقوقهم القومية منذ سنوات طويلة ، واذا كان لمطالبهم وجه من الشرعية في العهود السابقة – ووجه الشرعية كما ارى هو بكونهم عراقيين واغلب العراقيين كانوا يعيشون تحت وطأة الظلم – ومنذ عام 1991 والاكراد يعيشون في ظل حكومة الاقليم المحمي من قوات التحالف الدولي، وبعد سقوط النظام الدكتاتوري ظل الاقليم يدار من حكومة انتخبت من قبل الشعب الكردي، واصبح لهم ممثلون في الحكومة الاتحادية (كما تسمى) وفقا للنسب التي اقرت في الدستور الذي ساهم في صياغته قادتهم، وحتى القوات المسلحة التي لا يسمح لها بالدخول الى محافظات الاقليم كان لهم فيها قادة، وممثلون مع ان قوات البيشمركه غير خاضعة لأوامر، وتعليمات القوات المسلحة، فماهي الحقوق التي يطالب بها القادة الكرد، ومن خلفهم الغالبية من الشعب الكردي الذين اما انهم مخدوعون او مجبرون؟

منذ تشكيل حكومة الاقليم بعد 2003 استفرد البارزاني برئاسته، وفقا للتقسيم المحاصصي بين الحزبين الرئيسين؛ بان يكون لحزب الطالباني رئاسة الجمهورية ولحزب البارزاني رئاسة الاقليم، وكان للمتغيرات السياسية بتشكيل حركة التغيير مستجدات توجب تغيير ذلك التقسيم المحاصصي، واخضاع الامر الى العملية الانتخابية، غير ان السيد مسعود البارزاني رفض الخضوع للعملية الدستورية، وبقي متمسكا بمنصبه رغم انتهاء ولا يته، ووصل به الامر ان طرد اعضاء برلمان الاقليم، و منعهم من الاجتماع ، وانصاع هؤلاء كالحملان الوديعة امام عنجهيته وغطرسته مع انهم ينتفضون كالأسود امام أي زلة مهما كانت بسيطة في البرلمان العراقي. فكيف يفسر هذا التناقض؟!

ونتيجة لهجمة داعش، وسيطرتها على الكثير من المدن، وانهيار الجيش في تلك المناطق احكم الكرد سيطرتهم على مدينة كركوك، وقاموا بطرد قوات الجيش التي كانت موجودة فيها، وسلب اسلحتهم، ثم بسطت قوات البيشرمكة سيطرتها على الكثير من المناطق التي سميت بـ(المتنازع عليها)، وكأن ثمة اتفاقا بين تلك القوات، وقيادات تنظيم داعش الارهابية.

وبعد ان استعادت القوات المسلحة العراقية تنظيمها، وبدأت بمساندة فصائل الحشد الشعبي بتطهير المدن من مجرمي داعش، واقتراب تحقيق النصر الكامل، والتخلص من هذا التنظيم الارهابي، ظهر السيد مسعود البارزاني بفتنة جديدة هي (الاستفتاء على استقلال الاقليم) ، والحقيقة ان هذا الامر يثير الكثير من التساؤلات التي تخلف وراءها العديد من الاجوبة المثيرة للريبة.

وامام الرفض الشعبي والحكومي، والاقليمي، والدولي، بقي السيد البارزاني مصرا على اجراء الاستفتاء وادخال كركوك والمناطق (المتنازع عليها) ضمن هذا الاستـــــــــفتاء، وهو يعلم جيدا ان هذا الامر سيــــــــــؤدي في النهاية الى نزاع دموي لا يعرف حجم ضحاياه من ابناء العراق كردا كانوا او عربا او قوميات اخرى، وما يلحق ذلك من تدمير وخراب للبنى التحتية وتشريد للعوائل، ولن يكون رابحا فيها سوى من يريد للعراق الخراب والضعف والدمار. كما ان التهديدات بالتدخل العسكري لتركيا وايران ستخــــــــــلق حالة اخرى وهي بالاضافة الى ما تخلفه تلك التدخلات من دمار وصراع في المنطقة ستجعل بعض محافظات العرق ترزح تحت وطأة الاحتلال وستخلق حالة اخرى من الصراع بين هاتين الدولتين والعراق فمن غير الممكن ان يقبل العراق باحتلال اراضيه..فلأي مصير يريد ان يجر العراق والمنطقة ؟

ان الشعب الكردي سيكون اول الخاسرين وليس آخرهم؟

ويبدو ان الاطماع لن تتوقف الا بسيل من الدماء التي تأبى ان تجف في ارض العراق ما دام هناك المزيد من الحمقى والطغاة والمفسدين والطامعين.

احمد الشطري