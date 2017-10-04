العراق يوقّع مع الإمارات مذكرات تفاهم في المجالات الإقتصادية والسياسية

ابو ظبي – الزمان

وقعت اللجنة المُشترَكة العراقـية-الإماراتـيَّة على اتفاقـية تجنـُّب الازدواج الضريبيِّ، ومُذكـَّرة تفاهم للمُشاوَرات السياسيَّة، والتعاون في المحافل العربية، والدوليَّة، ومُذكـَّرة تفاهم بين غرفة التجارة العراقـيَّة – الإماراتيّة، ومُذكـَّرة تعاون في مجال الاستثمار، ومُذكـَّرة تعاون في المجال الثقافيّ.

وقال بيان امس ان (اللجنة عقدت اجتماعها التاسع في أبو ظبي برئاسة وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ ووزير الدولة للشُؤُون الخارجيَّة الإماراتـيَّة وأنور قرقاش وعقب الاجتماع تم التوقيع على اتفاقـيَّة تجنـُّب الازدواج الضريبيِّ، ومُذكـَّرة تفاهم للمُشاوَرات السياسيَّة، والتعاون في المحافل العربيَّة، والدولية، ومُذكـَّرة تفاهم بين غرفة التجارة العراقـيَّة – الإماراتيّة، ومُذكـَّرة تعاون في مجال الاستثمار، ومُذكـَّرة تعاون في المجال الثقافيّ ونقل البيان عن الجعفري القول ان (قوة العراق قوة لكلِّ الشُعُوب العربيَّة، والعراق ينظر إلى كلِّ أشقائه بكلِّ احترام، ومَحبَّة، ويستحضر المُشترَكات الكثيرة التي تجمعه مع الدول العربية)، واضاف انه (تم العمل على بناء علاقات عراقـيَّة إماراتـيَّة قويَّة منذ عام 2003، وننظر إلى تجربة الإمارات بكلِّ اعتزاز، ونسعى للاستفادة من الخبرات في المجالات كافة، ، مثمنا (مواقف الإمارات الداعمة للعراق في الحصول على الإجماع العربيِّ الأوَّل في جامعة الدول العربيَّة بخُصُوص موضوع الانتهاك التركيِّ للأراضي العراقـيَّة، والإجماع العربيّ الثاني بخصوص الحفاظ على وحدة العراق، ورفض استفتاء إقليم كردستان.

تزيز علاقات

واوضح الجعفري ان ( العراق يسعى لتعزيز العلاقات السياسيَّة، والاقتصادية، والتجاريَّة، والاستثماريَّة لما لها من أثر كبير في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين على قاعدة قويَّة، وراسخة).

مُشدِّداً على ان ( العراق بلد صاعد لأنـَّه غنيّ بالثروات المتعدِّدة، لكنه يمرّ بظروف استثنائيَّة تتمثل بالتحدِّي الأمنيِّ وهو الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، والتحدِّي الاقتصاديِّ، وانخفاض أسعار النفط، وتكلفة الحرب ضدّ الإرهاب، وتابع ان (العراق حقق اتتصارات كبيرة في حربه ضدّ إرهابيي داعش، وانتصر بتضحيات أبنائه الشجعان الذين ضحَّوا بدمائهم دفاعاً عن سيادة العراق، ونيابة عن دول العالم كلـِّها)، مؤكدا ان (العراق لن ينسى الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه في زمن المحنة، ويتطلـَّع لدور أكبر في إعادة إعمار البُنى التحتـية للمدن التي تعرضت للخراب، والدمار على يد الإرهابيِّين، ونقل البيان عن قرقاش قوله أنَّ (الإمارات العربيَّة تـُؤكـِّد على وحدة، واستقرار العراق كجزء ثابت في المنظومة العربيَّة، وهذه من ثوابتنا الأساسيَّة وان العراق رافد أساسيّ للمنطقة العربيَّة، ويحمل رسالة تاريخيَّة، وحضاريَّة مُهمَّة، وندعم دوره في المنطقة عبر العمل الدبلوماسيِّ العربيِّ، والحفاظ على وحدة الصف العربيَّ).

وأضاف ان (العراق بذل الكثير من التضحيات في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، وانتصر بدماء أبنائه وتضافر الجُهُد الدوليَّة، والتحالف الدوليِّ).

وتابع قرقاش ( نـُؤكـِّد أهمِّـيَّة تفعيل اللجنة المُشترَكة، ونرغب في تعزيز التعاون المُشترَك مع العراق في مُختلف المجالات،، مُشيراً إلى (السعي لتفعيل كلِّ القطاعات، وزيادة حجم التبادل التجاريِّ، والاستثمار، وتبادل الخبرات في الزراعة، والسياحة، والتجارة، والقطاع المصرفيّ، والثقافيّ، والفكريّ.

ودعا قرقاش الى ( تذليل العقبات التي تواجه تطوير العمل المُشترَك)، واضاف ان (ولدى الامارات شركات، ورجال أعمال لديهم الرغبة في العمل، ودعم القطاع الاقتصاديِّ مع توافر فرص الاستثمار في العراق ونسعى لبناء علاقات قويَّة مع العراق خُصُوصاً مع وجود المُشترَكات الكثيرة التي تجمع البلدين).

وعلى صعيد اخر اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق ان هناك مباحثات تجرى حاليا مع العراق بشأن استيراد الغاز العراقي مقابل التعويضات المستحقة لدولة الكويت والبالغة أكثر من 4 مليارات دولار جراء غزو النظام السابق للكويت .

وقال مفي تصريح امس ان ( جزء من المباحثات الجارية حاليا يتعلق باستيراد الغاز الى الكويت وسنرى اثرها قريبا و سنوقع الاتفاق مع الجانب العراقي ويبقى التفاهم على القيمة، واضاف ان حجم الغاز المستورد سيبدأ بـ50 مليون قدم مكعب سيزيد الى نحو 200 مليون قدم).