مجلس الوزراء يخصّص أموالاً لتنفيذ مشاريع خدمية

خبير لـ (الزمان): تأهيل حقول نينوى يسهم بزيادة الإنتاج وتلبية الحاجة المحلية

بغداد – شيماء عادل

وافق مجلس الوزراء على استثناء مشاريع وزارة الصحة والبيئة من الية الدفع بالاجل، كما صوت على تخصيص مبالغ من احتياطي الطوارئ لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية . وقال بيان امس ان (المجلس ناقش برئاسة حيدر العبادي الموازنة المالية للعام المقبل لتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها، كما تم التصويت على تعديل مذكرة التفاهم الاطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من الكويت للاسهام في إعادة إعمار المناطق المتضررة)، لافتا الى انه (تمت الموافقة على على تجديد التعاقد مع وكالة المسح الجيولوجي و استثناء مشاريع الوزارة من قرار المجلس رقم 347 لسنة2015 بشأن آلية الدفع بالآجل ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة)، واوضح البيان ان (المجلس وافق ايضا على تخصيص مبلغ من موازنة الطوارئ لصيانة طريق محافظة صلاح الدين للمرور السريع بالإضافة الى تنفيذ مشاريع التوزيع في وزارة الكهرباء واعمال ازالة ورفع الترسبات من موقعي سدتي الشهابي و بدرة في محافظة واسط).

مذكرة تفاهم

وتابع ان (الجلسة شهدت التصويت على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الالمانية وشركة بجسكو المصرية وحماية منتج الطابوق الفخاري). من جهته دعا العبادي الى ادارة المناطق المتنازع عليها بادارة مشتركة وبقيادة اتحادية ، محذرا من اجراءات اقليم كردستان بالتصعيد العسكري في محافظة كركوك. وقال العبادي خلال المؤتمر الاسبوعي ان (قرارات الحكومة المركزية بشأن الاستفتاء بعيدة عن معاقبة المواطنين الاكراد)، لافتا الى ان (الرحلات الانسانية مستمرة الى الاقليم)، واكد العبادي ان (فرض الامر الواقع في المناطق المتنازع عليها غير مقبول كما ونحذر من التصعيد العسكري في تلك المناطق لانه امر خطير)، مشيرا الى (ضرورة ان تكون ادارة تلك المناطق مشتركة وبقيادة اتحادية)، مبينا ان (شروط الحوار مع الاقليم تكون ضمن الالتزام بالدستور والشغاء نتائج الاستفتاء)، وتابع ان (راي المرجع الديني علي السيستاني كان حاسما لوحدة العراق)، واوضح العبادي ان (البعض كان يراهن بان المواقف الدولية ستتغير بعد اجراء الاستفتاء بل العكس أصبحت متشددة)، واضاف ان (العالم سيستمر بالوقوف معنا في وحدة العراق وقادة الدول أبلغونا بأن العلاقات ستكون مع بغداد وليس الاقليم كما نؤكدا ان أزمة الاستفتاء لن تعرقل عمليات التحرير وتحرك قواتنا)، منوها الى ان (اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من شارك في الاستفتاء)، متابعا ان(هناك طريقا بين محافظة نينوى وتركيا ليجنب المرور بالاقليم)، رافضاً (التدخل العسكري من أي دولة داخل العراق ويكون تعاون تلك الدول سياسياً واقتصادياً). الى ذلك وصف الخبير النفطي حمزة الجواهري خطوة وزارة النفط بتأهيل الحقول النفطية في محافظة نينوى بالايجابية ووسيلة لرفد البلد بطاقة جيدة اضافة الى انعكاسه الاقتصادي على وضع المحافظة التي فيها الحقل. وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (اعادة تأهيل حقول نينوى من خلال خطط جديدة وبتنفيذ من قبل ملاكات وطنية سيسهم في رفع الطاقة الانتاجية للحقل والذي سينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام كونه سيوفر لها الاحتياجات الخاصة من الوقود والمنتجات النفطية الاخرى)، لافتا الى انه (من الصعب تحديد الطاقة الانتاجية للحقول الا بعد تأهيلها كون الكميات والارقام تحتاج الى متخصصين ودراسة مفصلة لمعرفة الطاقة الانتاجية بعد ادخال التقنيات الحديثة للانتاج). واوعز الوزير عبد الجبار اللعيبي الى شركة نفط الشمال بوضع خطة عاجلة لتأهيل حقول المحافظة .

غرفة عمليات

وقال اللعيبي في بيان بعد ترؤسه اجتماعا لغرفة عمليات الوزارة (اوعزنا الى شركة نفط الشمال ولهيئة حقول نفط المحافظة بوضع خطة عاجلة لتأهيل وزيادة الانتاج من حقول نينوى الى اكثر من 30 الف برميل باليوم خلال الأشهر المقبلة بهدف تلبية الحاجة المحلية للمصافي ولمحطات الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المدن المحررة).وأضاف (وجهنا ايضا بتسخير جميع الإمكانيات المادية والفنية لانجاح عمليات التأهيل التي تقوم بها الوزارة للمنشات والحقول النفطية المتضررة في المحافظات).