باحثة لـ(الزمان): الإقناع والإقلاع التدريجي أفضل الوسائل للتخلّص من التداعيات

السهر برفقة مواقع التواصل والدردشة مشكلة تؤرّق العائلة العراقية

بغداد ــ داليـا أحمـد

تعكر المزاج واضطرابات الجهاز الهضمي والنحول والارق اعراض مصاحبة لقلة النوم وهي عوامل قد تساعد في وقوع حوادث ومشاكل عدة نحن في غنى عنها وللتخلص من السهر الذي اصبح المشكلة الاولى في العائلة العراقية ينصح مختصون باللجوء الى الحوار واتباع وسائل الاقناع المتاحة وتبادل الاراء بين الاباء والابناء لتعزيز روح اتخاذ القرارات لدىة الابناء مع العمل على تقليل ساعات السهر تدريجيا حتى الوصول الى الحالة المقبولة.

عن تداعيات طول السهر لاسيما مع بدء الموسم الدراسي الجديد كان لـ(الزمان) هذه الجولة.

وقالت ام احمد (بغداد – البياع) لـ(الزمان) امس ان (مشكلة النوم المتأخر كانت طوال العطلة الصيفية هي مثار جدل في الاسرة وقد كان السهر مدعاة لغضب الاب ليلا واستفزازي نهارا اذ ان الاولاد لا يحلو ليلهم الا بعد الساعة الثالثة فجرا ومنهم من لا تغمض عيناه الا عندما يشاهد شروق الشمس) موضحة انهم (يمضون كل ذلك الوقت مع الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت الادمان الاكبر لهم).

واضافت ان (خروج والدهم للعمل صباحا يعد المنقذ لهم من الوقوع في شجار معه فيقوم بمضاعفة العقوبات لهم في ايام العطل الرسمية عند نهاية الاسبوع بينما انا اعاني في النهار من الاعمال الشاقة من تنظيف المنزل والطبخ وما الى ذلك من اعمال حتى تستيقظ بناتي عند الثانية او الثالثة ظهرا) واضافت ان (عملية معاقبتهم تتم عن طريق فصل الانترنت من البث لكن هذه الخطوة لم تكن حلا صائبا بعد ان قاموا بالاشتراك على خط الهاتف وهذا ما سيغضب اباهم ان علم بذلك).

متعة الالعاب

بينما لفتت ام مرتضى الى ان (السهر ليلا ليس من عادة الشباب فحسب بل امتد الى الاطفال فاعمار اطفالي تتراوح ما بين 6 – 12 عاماً لكنهم اصبحوا معتادين على النوم بعد الساعة 2 صباحا وهذا ما لا يمكنني السيطرة عليه نظرا لان عمل ابيهم ليلي وتقع مسؤوليتهم على عاتقي بالكامل وانا لايطاوعني قلبي حرمانهم من متعة الألعاب برغم معرفتي لضرر السهر). واضافت (حاولت مرارا وتكرارا ان انظم ساعات النوم اولادي لكن بلا فائدة حيث يزداد نشاطهم وعنادهم مع محاولتي الضغط عليهم وهذه مشكلة كبيرة ولاسيما ان العام الدراسي قد ابتدأ حيث تغيب ولدي الاكبر اياما عديدة في العام الماضي ثم رسب في نهاية المطافلذلك اجد النوم ان المتأخر مشكلة قد تنهي مستقبل اطفالي). ولفتت الى ان (عملية استيقاظهم للقيام من السرير وارتداء الزي المدرسي شبيهة بعملية محاكمة لكثرة ما اعانيه من صراع مع صغاري).

تصرفات سلبية

واشارت الى ان (والدهم لا يمكن ان يتفهم الموقف الا بالضرب ما يدفعني الى التغطية على افعالهم وتصرفاتهم السلبية محاولة حل الامور بذاتي وان تأزم علي الموقف).

وقال أحمد جمعة ( بغداد – السيدية) ان (الارق والخمول وعدم الاكتفاء بالنوم يدفع بي الى ان اخذ قسطا من النوم وان كانت لدقائق 10 اثناء العمل او الجلسات مع الاصدقاء والاهل حتى اطلق علي اطفالي بسريع الغفو ليس عشقا مني للنوم بل لان عملي يتطلب مني الخروج من المنزل عند الساعة 4 والنص فجرا بينما اخر ساعة للعمل تكون في 11 ليلا بعد ان اتأكد من غلق ابواب المعمل بنفسي اي ان العودة للمنزل تتطلب ساعة اخرى).

واضاف ان (الارق يسبب مشاكل للبعض وكوارث وحوادث للبعض الاخر وقد نجوت من حادث مروري ذات يوم بسبب نومي وانا اقود السيارة ليلا من دون وعي مني لكن شاء الله ان يجعل لي عمرا اخر) وتابع ان (زوجتي دائما ما تشكو من نوم بناتنا حتى الظهيرة وانا لا امانع في ان يأخذوا قسطا من الراحة الجسدية فربما يأتي يوما ويصبحن موظفات في دوائر الدولة او في اعمال اخرى قد تنال من اوقات النوم الثمينة). من جهتها دعت الاكاديمية التربوية فوزية العطية اولياء الامور الى العمل على تنظيم ساعات نوم ابنائهم تدريجيا للوصول الى الوقت المثالي ملفتة الى ضرورة التوعية عن طريق الحوارات بعيدا عن اساليب العنف والتشدد الاسري.

وقالت العطية لـ (الزمان) امس ان (عملية تنظيم النوم تحتاج الى حوارات وتوعية سواء أكان للشباب ام الاطفال اذ ان اجبارهم على ترك السهر يعد نوعا من الدكتاتورية المرفوضة لذلك يجب ان يكون هناك حوار بتقليل ساعات السهر تدريجيا) واضافت ان (الابتعاد عن العنف افضل طرق التخاطب وتبادل الاراء ووجهات النظر لذلك يجب ان يعزز الابوان روح الثقافة بالحوار واحترام فكر الاخرين بما يعزز لدى اطفالهم روح اتخاذ القرارات)