منظمة دولية تناقش خارطة طريق الأمن الغذائي

الزراعة تزوّد المثنى بألفي شتلة من أجل بيئة نظيفة

بغداد – داليا احمد

اهدت وزارة الزراعة لمديرية زراعة محافظة المثنى 2000 شتلة متنوعة من اشجار الكالبتوز والكازورينا والددونيا انطلاقا من اجل نشر بيئة نظيفة في المحافظة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (مديرية زراعة المحافظة باشرت بتوزيعها بواسطة رئيس قسم الانتاج النباتي وباشراف مباشر من قبل مدير الزراعة, وتم التوزيع بين مشاريع المديرية والشعب والدوائر التابعة للوزارة ودائرة الصحة وبعض المدارس والمزارعين لاجل نشر ثقافة بيئة نظيفة وصحية وسيعلن عن المتوفر من المغروسات مستقبلاً).

حملة مجانية

واضاف ان (وحدة الوقاية في شعبة زراعة قضاء الهندية في مديرية زراعة بابل نفذت حملة مجانية لنصب المصائد الصفر للتحري عن حشرة ذبابة الياسمين على الحمضيات في مقاطعة 11/ المهناوية وبواقع 5 مصائد لكل بستان وتوضع في 5 اركان للبستان لاجل التحري عن كثافة الحشرة والحد منها).واوضح البيان ان (مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود ناقش ضمن أعمال الدورة التكميلية الثانية للأمن الغذائي التي أقامتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحديد أطر إستراتيجية الأمن الغذائي بالإضافة إلى رسم خارطة طريق لتحقيق هذه الإستراتيجية), واضاف ان (الورشة التي شاركت بالمناقشات تمثلت بأعضاء اللجنة الوطنية للأمن الغذائي التي يرأسها الوزير فلاح حسن زيدان وتضم ممثلين عن وزارت الموارد المائية والتجارة والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة ومستشارية الأمن الوطني).وتابع ان (المحاضرات التي ألقيت خلال الورشة اختصت بالأمن الغذائي كونها ضرورة مهمة وأساسية للشعوب ومواضيع اخرى من بينها تحديد أطر إستراتيجية الأمن الغذائي بالإضافة إلى رسم خارطة طريق لتحقيق هذه الإستراتيجية).واوضح البيان ان (المركز الإرشادي في محافظة الديوانية التابع للوزارة نظم ندوة فلاحية بشأن خطة زراعة محصول الحنطة وأهمية فحص بذور التوفير الذاتي في المحافظة، وبحضور عدد من المزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).

عرض محاور

واوضح البيان انه (جرى خلال الندوة عرض ومناقشة عدد من المحاور منها أهمية محصول الحنطة، ووسائل تطوير زراعة الحنطة، وطرق فحص بذور التوفير الذاتي)،.مشيرا الى ان (الندوة نظمت بالتنسيق والتعاون مع مديرية زراعة المحافظة ودائرة فحص وتصديق البذور والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وقد خرجت بعدد من التوصيات منها ضرورة فحص بذور التوفير الذاتي لما لها من ايجابيات كثيرة، وعلى ضرورة استخدام التقانات الحديثة في العملية الزراعية). واضاف البيان ان (بذور التوفير الذاتي والتقانات الحديثة لها اثر كبير في زيادة الدخل المادي للفلاحين والمزارعين ودعم الاقتصاد الوطني)

, واوضح ان (مديرية زراعة محافظة المثنى تواصل متابعة سير أعمال الخطة الزراعية الشتوية في المحافظة، وبإشراف الملاكات المختصة في المديرية والشعب الزراعية التابعة لها، حيث تم تحديد المساحات والحقول الزراعية المنفذة لمحصول الشلب وغيرها من المحاصيل الاخرى، فضلا عن توفير المستلزمات اللازمة للفلاحين وتسهيل إجراءات معاملاتهم وبأسرع وقت ممكن).