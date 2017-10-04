مهندسة مثابرة تخرج عن إطار التكليف و تتحدى الإرهاب والخوف من أجل الوطن

رفاء شعلان لـ (الزمان): العراق بحاجة إلى جهود أبنائه لإعادة إعمار المناطق المحرّرة

بغداد- تمارا عبد الرزاق

مهندسة شقت طريقها بجد ونشاط ومثابرة في اعمار المناطق المحررة رغم المخاطر التي تحيط بها وسط الالغام غير المنفجرة وتداعيات ارض الحروب ، يلقبها زملاؤها بالمرأة الحديدية لمساهمتها البطولية وشجاعتها الفعالة دون خوف دوافعها الاساسية حب الوطن والشعب ، كرست نفسها لمساعدة الاسر في محنتهم بعيدا عن اطفالها ومارست عملها بالمناطق المحررة لمدة سنتين حيث كانت المساهمة الاولى في الفلوجة ومن ثم الموصل ولم يقتصر جهدها على مهنة معينة كونها خولت لخوض العديد من المهام وكانت في بعض الاحيان تخرج عن اطار التكليف في اطار العمل الانساني وانقاذ الاسر الهاربة من بطش داعش هي المهندسة رفاء نوري شعلان التي قالت لـ (الزمان) ان (تكليفي للعمل في المناطق المحررة كان من قبل وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات ان نافع اوسي حيث بدأت العمل في الفلوجة ومن ثم محافظة نينوى التي كانت حينها مدينة اشباح بسبب نزوح اغلب الاسر عنها بالتزامن مع بدء المعركة ضد الارهاب)، واضافت ان (شعوري في تلك اللحظة مؤلم جدا كون الذكريات عادت بي الى سنوات الدراسة في جامعة الموصل التي رأيتها جريحة يوشحها السواد)، مشيرة الى ان (واجبي في الموصل لا يقتصر فقط على المهام المكلفة بها وهي اعادة الاعمار وانما ساهمت في انقاذ بعض الاسر التي هربت من بطش داعش)، وتابعت شعلان (ادعو زملائي الى المساهمة في اعادة الاعمار وان لا يستهينوا بقدراتهم ولا يفكروا فقط بانفسهم لانهم حتما يستطيعون تقديم المزيد والأفضل للبلد بما يمتلكونه من مهارات وافكار فلا تبخلوا والعراق بحاجة الى مساعدتكم ولاتترددوا في ذلك واعملوا شيئا من اجل الوطن).

{ من هي رفاء وكيف كلفت بالعمل في المدن المحررة؟

– رفاء نوري شعلان تولد 1968 اعمل مهندسة ضمن ملاكات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة متزوجة وام لطفلين ابنتي طالبة في السادس اعدادي وحصلت على معدل 96 بالمئة وابني توجه الى السادس علمي، امارس اكثر من اختصاص في عملي من خلال القيام بالمسوحات الارضية لمشاريع الطرق والجسور وكذلك مخولة لقطوعات المحروقات للأليات العائدة للوزارة كما اقود حملات الزيارات الاربعينية والشعبانية واعمل منسقة علاقات بين تشكيلات الوزارة ووزارة الدفاع وعمليات بغداد لحركة اليات وتشكيلات الوزارة فضلا عن متابعتي لاليات الوزارة المنسبة مع الحشد الشعبي بالاضافة الى تخويلي عن قطوعات السمنت في المحافظات وكانت لي مساهمة في عام 2012 في مشروع الحشد الوطني في بغداد وفي حملات سحب مياه الامطار، ان اختياري للعمل في المدن المحررة كان من قبل الوزيرة في شهر أيلول من العام المنصرم حين اوعزت الى تجمع لتشكيلات الوزارة كافة في مقر شركة أشور إلعامة للمقاولات الانشائية التي تقع في منطقه العامرية ببغداد من اجل الاعلان عن المشاركة في عمليه تأهيل قضاءالفلوجة التابع لمحافظة الانبار وكذلك للمباشرة بأجراء حملات تأهيل خلال أيام عيد الأضحى حيث طلبت من مدير الشركة علي عبد الواحد ترشيح مهندسة لقيادة تلك الحملة ، وقع الاختيار عليّ كأحسن مهندسة وعملت مع زملائي الاخرين كخلية نحل تعمل ليلا ونهارا بمشاركة تشكيلات عدة من المحافظات وتشرفنا بزيارة الوزيرة للفلوجة كونها اول من زار القضاء بعد تحريره من الارهاب حيث اشرفت على الاعمال كما زارت الكرمة والصقلاوية.

{ هل تم تكليفك بتنفيذ حملات في الموصل ؟

– بدأ عملي بالموصل في 12 من شهر تشرين الثاني عام 2016 بعد حملة الفلوجة بتكليف من اوسي ايضا حيث باشرت العمل في اليوم الثاني من الوصول الى المحافظة بعد تحريرها مباشرة التي كانت اشبه بمدينة اشباح خالية من السكان ، شاهدت ما حل بالمدينة وبجامعة الموصل الجريحة التي يوشحها السواد بعد ان كانت جميلة وزاهية قبل غزو داعش للمدينة حينها تولد لدي شعور مؤلم و تذكرت ايامي الجميلة مع اساتذتي خلال الاعوام الماضية خلال دراستي في تلك الجامعة العريقة ، لم تواجهني اي مشكلة داخل الموصل وذلك لوجود متابعة حقيقية من قبل مدير بلديات نينوى عبد القادر الدخيل حيث قام بتذليل المعوقات بالتعاون مع القوات الامنية الموجودة في المنطقة، اما بالنسبة الى المدة التي أقضيها في المدينة هي بعد كل 60 يوما اعود الى بغداد لقضاء اجازة ثلاثة ايّام فقط ثم اعود للمباشرة واكمال المهام في المناطق المحررة.

استطعت خلال عملي في المدينة انشاء جهد هندسي من جميع المحافظات دون استثناء لتقديم جهد عملي وانساني وبهذا التجمع توحدنا وتغلبنا على الطائفية التي تنادي بها بعض الاصوات النشاز التي تحاول التفرقة بين ابناء الشعب الواحد .

{ اول موقف شاهدته انظارك ودفعك للمساعدة خارج اطار العمل؟

– الموقف الذي دفعني الى تقديم المساعدة خارج اطار العمل هو في يوم ممطر كنت مع الملاك المرافق نقوم باعمال فتح الشوارع التي اغلقت خلال المعارك حيث شاهدت اسرة نازحة غير قادرة على السير في الوحل اصطحبت بعض الاليات التي يطلق عليها (الشفل). وتمكنت من انقاذ الاسرة بواسطة كيلة الشفل ثم نقلتهم بمركبتي البيك أب الى مكان امن ، اما الموقف الاخر كان اثناء العمل بأفتتاح احدى الطرق التي كانت قريبة من فريق الدفاع المدني الموجود لاخلاء الجثث حيث انفجرت احدى الدور المفخخة القريبة من العمل ما ادى الى اصابة سائق الحفار حينها ذهبت مسرعة من اجل انقاذ حياة هذا الانسان وقمت بنقله بمركبتي الى اقرب مستشفى وانقاذه.

{ ماهي الجهود التي بذلت في ايمن وايسر الموصل ؟

– عادت الموصل وعاد الساحل الايسر يصافح الساحل الايمن وزهت جامعة الموصل من جديد وهي تستعد لاستقبال شباب هذه المحافظة الصامدة العصية على كل الغزوات والمجرمين من داعش الذين اردوا ان يمحوا تاريخا زاخرا يمتد لالاف السنين في محاولات تدمير الاثار والمعالم التراثية ومن بينها منارة الحدباء ولكن بصمود الموصليين ومعهم كل العراقيين من الحشد الشعبي والقوات الامنية والقوات المسلحة والحشد العشائري تحقق النصر واندحر الدواعش الى غير رجعة وبدأ الاعمار من الجديد لكي تمسح الموصل دموعها وعادت ضحكات الاطفال وسوف تكتمل الافراح في كل البيوت الموصلية بعد ان تعود الى ديارها المعمرة .

{ ماذا تقولين لقريناتك في العمل؟

– من خلال هذا الحوار اود ان ادعو قريناتي في العمل والوزارة وكل من يستطيع المساهمة دون تحديد فئة معينة بأن لا تستهينوا بقدراتكم ولا تفكروا فقط بانفسكم لانكم تستطيعون تقديم المزيد والأفضل للبلد بما تحملونه من مهارات وافكار فلا تبخلوا والعراق الْيوم بأمس الحاجة لكم فلا تترددوا بذلك واعملوا شيئا من اجل الوطن.كما ادعو الله ان يزيل هذه الغمة عن العراق ويعود سالما غانما معافى من جروحه واوجه كلمة لاهلي في نينوى واقول لهم ان صفحة داعش السوداء انتهت ولن تعود.

كما ويتطلب منكم التكاتف وعدم السماح لاي جهة القيام بتخريب ما تم اعماره .

كما اتقدم بالشكر الى الوزيرة التي منحتني فرصة المشاركة في اعمار المناطق المحررة كونها تعمل بكل جهد لتقديم الخدمات للمحافظات دون تمييز خدمة لوطننا الحبيب العراق.