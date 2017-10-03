أنقرة تخاطب بارزاني:الوقت لم يفت بعد لتصحيح الخطأ

هيرو طالباني ترفض الهيئة السياسية لكردستان ومحمد توفيق رحيم المرشح الوحيد لرئاسة الإقليم

انقرة- الزمان

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، ان هناك شرطا لعودة العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان إلى سابق عهدها، لافتا إلى ان «الوقت لم يفت بعد» بخصوص التراجع عن الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم. ونقلت وكالة «الأناضول» عن أوغلو، قوله في تصريح صحفي، اليوم إن «الوقت لم يفت بعد فلا زال بإمكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ، اتخاذ خطوة لمعالجة الأمر»، مضيفا أنه «إذا تراجعوا عن هذا الخطأ فإن علاقاتنا معهم ستعود إلى سابق عهدها»، وذلك في إشارة إلى استفتاء كردستان الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي.

وأشار أوغلو إلى إمكانية فتح معبر حدودي جديد مع العراق يخضع للحكومة العراقية المركزية، مشددا على ضرورة أن «تكون المعابر الحدودية مع الجانب العراقي تحت سيطرة حكومة بغداد».

وأوضح أن معبر «أوفاجيك» يمكن افتتاحه من الناحية الفنية لكن يتوجب على الحكومة العراقية أولا تأمين جانب المعبر من جهتهم وتهيئة ممر العبور. وجدد أوغلو معارضة أنقرة لتشكيل مناطق كردية مستقلة في شمال سوريا، حيث أفاد «لن نسمح بتشكيل كيان إرهابي شمالي سوريا، فتشكيل حزام على الجانب الآخر من حدودنا يشكل خطرا على تركيا»، بحسب تعبيره. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد يوم أمس الاثنين، ان «استفتاء الانفصال الباطل لإقليم كردستان سيتصدر أجندة مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين في طهران التي يزورها بعد أيام». فيما أقفلت مهلة الترشح الى الانتخابات الرئاسية في كردستان العراق المقررة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل الثلاثاء على مرشح وحيد هو محمد توفيق رحيم، أحد أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني. لكن يتوقع ان يحتفظ هذا الاخير بنفوذ في الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي بعدما انشأ في الاونة الاخيرة هيئة اطلق عليهااسم «الادارة السياسية لكردستان». فيما قالت هيروا طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة ان «تشكيله دون الرجوع إل قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير».

وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة فرانس برس انه تسلم كل الوثائق اللازمة من «المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم». ويفترض ان تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله او رفضه. وينتمي رحيم الى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين. ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاما، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 ايلول/سبتمبر، وسط غضب بغداد والدول المجاورة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء «نعم» بنسبة 92,73 في المئة. وكان رحيم اعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء ولتمديد ولاية بارزاني، بينما قال بارزاني مرارا انه لا ينوي الترشح لولاية جديدة. وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين. وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في 12 ايلول/سبتمبر ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اقليم كردستان ستجري في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر. واعلنت الثلاثاء انها صادقت على 21 لائحة استعدادا للانتخابات التشريعية. وجرت آخر انتخابات رئاسية في كردستان عام 2009. وكانت ولاية الرئيس أربع سنوات، الا ان البرلمان مددها عام 2013 لسنتين اضافيتين.

وجرت في ايلول/سبتمبر 2013 انتخابات عامة، الا انه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيسا. واستبق بارزاني الانتخابات بتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان الذي لاقى معارضة شديدة من احزاب المعارضة وبعض الحلفاء. وقررت اللجنة العليا للاستفتاء المؤلفة من ممثلين عن مجموعة من الاحزاب الكردية الاحد حل اللجنة وإعلان هذا التشكيل برئاسة بارزاني ومهمته إدارة نتائج الاستفتاء، والعلاقات مع بغداد والدول المجاورة.

«مجلس قيادة ثورة» جديد؟

ويرى معارضون لبارزاني ان هذا الاخير، يسعى من خلال هذا المجلس، الى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. واعتبرت هيروا طالباني، زوجة الرئيس السابق جلال طالباني، «خطأ» وشبهته ب»مجلس قيادة الثورة» في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقالت هيروا طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة ان «تشكيله دون الرجوع إل قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير».

وأصدرت حركة «التغيير» المعارضة بيانا شديد اللهجة ضد تشكيل هذه الهيئة، جاء فيه «يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة (….) كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة».

واضاف البيان «خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلا من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية».

واعتبر حزب رحيم ان إجراء الاستفتاء «دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية»، يأتي بهدف «التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل».

واعتبر حزب التغيير ان تغيير اسم لجنة الاستفتاء «إلى القيادة السياسية لكردستان… إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء».

وأصدرت الجماعة الاسلامية بدورها بيانا رفض تشكيل هذه القيادة وطالب بإعادة هيبة ومكانة لبرلمان والمؤسسات الحكومية، بدل «تشكيل هيئات غير قانونية».

وتشغل حركة التغيير والجماعة الاسلامية 30 مقعدا من اصل 111 مقعدا في برلمان الاقليم.