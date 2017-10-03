وفاة جلال طالباني أول رئيس كردي للعراق.. ملجأ الفرقاء في وقت الأزمات

حزن كبير يوثق الصلات بين العرب والكرد في أصعب الظروف

السليمانية – بغداد -الزمان

شهدت السليمانية وبقية مدن كردستان العراق وعموم البلاد حزنا كبيرا لرحيل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ، حيث كان قد اعلن عن وفاته الثلاثاء في ألمانيا عن عمر يناهز 83 عاما، بحسب ما افاد مسؤول في حزبه . وخسر العراق برحيل طالباني الرئيس السابق وزعيم ومؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الركن الذي كان فرقاء العملية السياسية يلجأون اليه عند الازمات .

وقال احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني “توفي قائدنا في المانيا”. وكان الطالباني اول رئيس كردي للعراق انتخب عام 2005. وعاصر عهودا سياسية عدة وكان له دور كبير في الحركة الوطنية العراقية وصلات مميزة مع التيار القومي العربي لاسيما في مصر وسوريا .

وقال احد اقاربه ان حالته الصحية تدهورت وتم نقله الى المانيا قبل الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر. وكانت زوجته هناك مع ولديهما.

وشغل طالباني منصب الرئيس بين عامي 2005 و 2014. وقال زانا سعيد النائب الكردي “القائد والرئيس طالباني هو الوحيد الذي تثير وفاته حزن العرب والاكراد والمكونات العرقية الاخرى”.

واضاف “ندعو الله الى ان تكون وفاته عاملا يساعد على عودة العلاقات الجيدة بين الاشقاء العراقيين”. وانضم “المام جلال”، كما يدعوه أنصاره، إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني (تأسس عام 1946) وشارك في أول انتفاضة كردية كبرى عام 1961.

في العام 1975، أسس الاتحاد الوطني الكردستاني وكان منافسا سياسيا مهما لمسعود بارزاني، الرئيس الحالي لكردستان العراق.

وكان على صلة وثيقة بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.