هجوم عمرو موسى على عبد الناصر محاولة للعودة إلى الأضواء

‎وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي لـ (الزمان):

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‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎على الرغم من مرور 47 عاما على رحيل عبد الناصر فانه لا زال حتى الان الحاضر الغائب ولا زالت انجازاته ماثلة بالرغم من تآكلها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجهه العروبى نحو تحقيق الوحدة العربية ونصره حركات التحرر فى كل مكان ،ومع حلول تلك الذكرى نظم حزب مصر العربى الاشتراكى احتفالية كبرى لتخليد ذكرى الزعيم الراحل تحدث فيها الرموز الناصرية فى مصر والعالم العربى وعقب تلك الاحتفالية كان ل (الزمان) هذا الحوار مع اللواء وحيد الاقصري رئيس الحزب

‎فى ظل الاجراءات التى اتخذها رؤساء مصر بعد رحيل عبد الناصر والتى مست الى حد كبير انجازاته ماذا تبقى من ارث عبد الناصر؟

‎للاسف لم يتبق من هذا الارث شئ فلقد عمل رؤساء مصر الذين خلفوا عبد الناصر على اجهاض انجازاته كافة مبادئ عبد الناصر بك تعدى ذلك وبدء عمليات الخصخصة والانفتاح والتى تطورت فى عصر مبارك الى بيع القطاع العام بابخس الاسعار كى تتخم جيوب المليونيرات باموال السمسرة كما انهارت مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتزويب الفزارق بين الطبقات وليس ادل على ذلك انه فى عصر عبد الناصر تم بناء 1200 مصنع ووصلت نسبه النمو فى الفترة من عام 1960 – 1970 6.6 %وهى اعلى نسبه فى دول العالم الثالث كما امم قناة السويس والتى كان دخلها لا يتعدى مليون جنيه مصرى ووصل فى عام 2016 الى اكثر من 41 مليار جنيه فضلا عن بناء السد العالى الذى كان له دور كبير فى الزراعة وبعد وفاة عبد الناصر لم نرىشيئا من المشروعات العملاقة وعلى الصعيد الخارجى ارسى عبد الناصر مبادئ العزة والكرامة وتحدى الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة اما الان فاصبحنا تابعيين تبعية كاملة للولايات المتحدة ولم يبق من ارث هذا الرجل الا فكره ومبادئه ويكفى ما قاله بيجين بعد وفاته ان عبد الناصر كان الزعيم الوحيد الذى يمكن ان يوحد العرب وبعد وفاته فلن يتوحد العرب مره اخرى

‎وما هى الدروس المستفادة من تجربة عبد الناصر ايجابيا وسلبيا ؟

‎تحدثت فيما سبق الايجابيات اما السلبيات فكان معظمها افتراءات من جماعة الاخوان المتأسلمة فمنذ تولى عبد الناصر الحكم وهى تحاربه وحاولت اغتياله مرتين واذا استعرضنا الانتقادات التى وجهت لعبد التناصر فبالنسبه لحرب عام 1967 لايمكن ان تكون خطئ عبد الناصر وحده بل كانت فى المقام الاول خطئا عسكريا محصنا تحمل مسئوليتة الزعيم والدليل على ذلك يوم 9 يونيو خرجت الملايين تطالبه بعدم التخلى وهذا لم يحدث مع زعيم مهزوم لاحساسها بان هذا الرجل رمز من رموز الوطنية والقومية ورغم ذلك فلقد اعاد عبد الناصر بناء القوات المسلحة حتى ان السلاح الذى حارب به انور السادات فى حرب 1973 كان نتاج جهد عبد الناصر اما الانتقاد الموجه اليه بانه يكن يتخذ قرار الامن خلال التشاور مع مجلس قيادة الثورة والوزراء وحتى اذا كان ديكتاتورا كما يقولون فان ديكتاتور عادل افضل ديموقراطى خائن وعلى العموم فان اهم الدروس الى مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية

‎وما هي رؤيتك للهجوم الذى يتعرض له عبد الناصر من بعض السياسيين وعلى رأسهم عمرو موسى ؟

‎عبد الناصر لم يهاجم الامن الاخوانى المتاسلمين والعملاء المأجورين اما عمرو موسى فلقد اراد العودة الى الاضواء من خلال هجومه على عبد الناصر للتغطية على تاريخة المشبوه ولى معه تجربه شخصية عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية حيث قمت باثارة قضية الاسرى المصريين الذين قتلتهم اسرائيل فى حربى 56 و 67 وخرج عمرو موسى ليؤكد ان الخارجية المصرية تعد ملفا كاملا عن هذا الموضوع وسوف يعرضه على الشعب فى الوقت المناسب وللاسف لم يأت هذا الوقت، واثناء توليه منصب جامعه الدول العربية حوصرت العراق وقتل ملايين العراقيين بفعل الحصار وتم احتلالها كما قام الناتو بضرب ليبيا بمباركة جامعة الدول العربية ،اما على الصعيد الداخلى فلقد كان لموسى علاقة بجماعة الاخوان المسلمين والوثائق تثبت انه اجتمع بخيرت الشاطر بناء على طلبه بوساطة ايمن نور وقبل ان يتنحى مبارك قال انه سوف ينتخب مبارك اذا اجريت انتخابات وبعد تنحيه اتهمه بانه اقاله من الخارجية لان شعبيته طغت عليه كما اتهمه بانه تسبب فى اثارة الاحتقان الطائفى

‎وهل ستقيم عليه دعوى قضائية بعد تصريحاته ؟

‎لن اقوم بذلك الا اذا طلب الناصريون جميعا القيام بهذا الاجراء ولكن اذا اراد ان يدخل معى فى اى صراع قضائى

‎هناك من يقول ان عبد الناصر كان سوف يغير سياسته اذا واجه المستجدات الحالية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وسيطرة الولايات المتحدة على العالم فكيف ترى ذلك؟

‎لا اعتقد ذلك لان عبد الناصر كان زعيم شجاعا مؤمن بالقضاياالوطنية والقومية لا يخشى احد سواء امريكا او غيرها وللاسف فان السادات هو من يتحمل الى حد كبير مسئوليبة الاوضاع التى نعيشها الان لانه عمل على فرط عقد الامه العربية بعد ان عقد اتفاقية كامب ديفيد لاعتقاده بان 99 % من اوراق فى يد الولايات المتحدة وقام بطرد الخبراء الروس ولا زال حتى الان نعانى من الاثار السلبية لتلك الاتفاقيه

‎هناك من يقارن الان بين عبد الناصر والسيسى فهل ترى ان تلك المقارنه موضوعية ؟

‎هناك فارق كبير بين الرجلين وكنت اتمنى ان يسير السيسى على نهج عبد الناصر ولكن هذا لم يحدث فلا زال نعانى من انعدام العدالة الاجتماعية والتبعية للولايات المتحدة وعدم التوجه الى تحقيق التضامن العربى ولقد طالبنا بانشاء وزارة للوحدة العربية تعمل على اتخاذ خطواتلتحقيق هذا الهدف بدلا من المؤسسه المريضة المسماه بجامعة الدول العربية الا ان طلبنا لم يتم الاستجابه له

‎وبماذا تفسر عجز الاحزاب الناصرية فى مصر والعالم العربى عن احياء مبادئ عبد الناصر ؟

‎المصالح الشخصية فضلا عن مؤامرات الاعداء فى الداخل والخارج ادت الى تلك النتيجة لان تلك المؤامرات افلحت وللاسف فى تخريب الهوية المصرية والعربية وقد طلبنا بخطة لاعادة بناء الانسان المصرى من قبل الجهات المعنية كما قرر حزب مصر العربى الاشتراكى قتح مقره لاتحاد القوى الناصرية لاعادة احياء مبادئ عبد الناصر ولاضعهم اما مسئولياتهم كما حاولت رفع قضيه ضد الحكام العرب لمطالبتهم باتخاذ خطوات لتحقيق الوحدة العربية لمواجهة التحديات التى تواجهها امتنا الا ان الجهات القضائية رفضت تلك القضية دون ابداء الاسباب.

‎فى النهاية ما هى اخر التطورات فى قضية الاسرى المصريين والتى حصلت فيها على حكم نهائى من المحكمة الادارية العليا ؟

‎امضيت فى قضية الاسرى المصريين 16 عاما بذلت فيها مجهودا كبيرا وانفقت عليها من جيبى الخاص دون ان يعاوننى احد كل هذا لاعادة كرامة الانسان المصرى التى اهدرها اليهود حتى حصلت على حكم نهائى فى 27 يناير عام 2017 من المحكمة الادارية العليا بالزام الحكومة المصرية بالتحرك لمقاضاة اسرائيل ومطالبتها بتعويضات عن الاسرى المصريين الذين قتلتهم فى حربى عام 56 و 67 ورغم ذلك فان الحكومة المصرية لم تتحرك خشية من الولايات المتحدة.