 وفاة نجم الروك الامريكي بيتي في نوبة قلبية

نيويورك- الزمان : توفي مغني الروك الأمريكي توم بيتي بعدما أصيب بنوبة قلبية حادة وفق ما أفادت عائلته، امس. وأوضحت العائلة في بيان «باسم عائلة توم بيتي يحزننا جدا أن نعلن وفاة والدنا وزوجنا وشقيقنا وصديقنا توم بيتي».

وكان الفنان، البالغ 66 عاما، أدخل المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية صباح الاثنين في منزله في ماليبو في كاليفورنيا. ونقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس حيث تعذر إنعاشه و»توفي بهدوء.. محاطا بعائلته وأفراد فرقته وأصدقاء»، حسب ما أضاف البيان. وكانت وسائل إعلام عدة من بينها موقع «تي إم زي» ذكرت سابقا أنه توفي، واضطرت إلى سحب الخبر، بعدما نفت عائلته نفيا قاطعا أن يكون قد توفي. وأنهى توم بيتي للتو جولة تحتفي بمرور 40 عاما على تأسيس فرقته «هارتبريكر». ومن أشهر أغانيه «أميريكن غيرل» و»دونت كام أراوند هير نو مور» و»آي وونت باك داون».