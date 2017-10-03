 فيلم الرعب يتصدر شباك السينما الأمريكية

لوس انجلس -الزمان : تصدر بقوة، فيلم الرعب (إت) إيرادات السينما في أمريكا متقدماً من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 17.3 مليون دولار. الفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد (أمريكان ميد) بإيرادات بلغت 17.01 مليون دولار. الفيلم من إخراج دوج ليمان وبطولة كل من توم كروز ودونال جليسون وسارة رايت. وتراجع فيلم (كينجزمان: ذا جولد سيركل) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 17 مليون دولار. ويلعب بطولة الفيلم تارون إيجرتون وكولين فيرث ومارك سترونج.