باحث عراقي يحذر من مخاطر ارتداء النساء أحذية الكعب العالي

بغداد – الزمان

حذر باحث علمي عراقي من مخاطر ارتداء الكعب العالي للسيدات ، وقال الدكتور مناف الطائي في حديث خص به (الزمان) ان

آثار الكعب العالي ابعد مما يتصور الكثيرون ،ولا تكاد الآنسة تبلغ الخامسة عشرة حتى تبدا في لبس الاحذية ذات الكعوب العالية ، وتبالغ في لبسها محاولة نضجها .و وأضاف ان ما يزيد من المشكلة هو ان مصممي الاحذية يتفننون في ابتكار موضات لا يهتمون فيها الا بالمظهر برفع الكعب والنعل ،وتتقدم الموضات عاما بعد عام نحو الكعب العالي ومقدمته مدببة جدا وتقاسي المرأة ألما مبرحا ولكنه يهون امام مباهاتها بلبسهن لاخر موضة بحيث تجذب نظرات الاعجاب فما ان تجد فرصة لتريح قدميها من هذا الالم حتى تخلع حذاءها اثناء تناول الطعام وما ان تنفرد بنفسها حتى تقذف بحذائها من قدمها وتمسك مشط القدم والاصابع لتخفف آلامها. فاذا نهضت لتسير حافية القدمين احست بألم شديد عند عرقوب القدم وتمسك اسفل ظهرها متألمة. و قال الطائي ان الذي يحدث عندما تلبس الفتاة الكعب العالي هو ان جسمها ينتقل الى الامام على منطقة مشط القدم وتزدحم الاصابع تحت ضغط الوزن في المقدمة المدببة للحذاء. فتتغير اوضاع بعضها بالنسبة للبعض الاخر وتفقد استقامتها و تنسيقها وتصاب المنطقة بالتكلسات والكاللو والجلد الجاف وتتضخم مفاصل الاصابع وقد تركب بعضها بعضا. وبارتفاع العقب على الكعب العالي تقصر العضلة الخلفية في الساق فاذا خلعت الفتاة حذاءها احست عند المشي بشدة هذه العضلة شدا مؤلما، واذا تضاعف هذا الشد وكان مفاجئا كالوثب على القدمين تعرضت العضلة لتمزق كلي او جزئي.

وقال الباحث الطائي ان العلاجات المبكرة مهمة قبل تفاقم الاوجاع لافتاً الى انه يتعين على الفتاة اذا اضطرت للبقاء مدة طويلة بالعكب العالي : ان تجلس وتضع رجلا فوق الاخرى وتمسك بين يديها واحده توضع فوق العرقوب والاخرى تمسك بالمشط ثم تثني القدم المشط نحو الساق ببطء وتبقى عند النقطة الاخيرة لحظات ثم تفرد ببطء ايضا لتثني مرة اخرى مع الثبات لحظات عند اخر نقطة للثني. وأالدكتور الطائي ان هناك علاجاً آخر هو وضح زيت البرجموت الفعال لمعالجة هذه الحالة بوضعة دهانا على منطقة الالم.