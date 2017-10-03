حياة حافلة بالصراعات المسلحة والمواجهات السياسية

معصوم ينعى رفيقه مام جلال.. رحيل أول كردي لرئاسة العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نعى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رئيس الجمهورية السابق ومؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني وأمينه العام جلال الطالباني الذي توفي امس الثلاثاء في احد مستشفيات العاصمة الالمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما. ووصف معصوم الطالباني في برقية خاصة بـ(القائد اللامع والمناضل الصلب)، واشاد بسيرته النضالية ووصف رحيله بانه خسارة للشعب. والطالباني هو اول رئيس كردي للعراق بعد احتلال البلاد وهو الرئيس السابع منذ بدء العهد الجمهوري، والثاني بعد سقوط النظام السابق. ففي 6 نيسان 2005 انتخب رئيساً للجمهورية وأعيد انتخابه لولاية ثانية . 2010 وكان مصدر مطلع في مكتب الطالباني قد نفى في وقت سابق من يوم امس صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاته.ونقلت وسائل اعلام كردية عن المصدر قوله إن (الحالة الصحية للطالباني تدهورت اليوم لكنه لا يزال على قيد الحياةوهو يخضع لرعاية طبية مشددة).ولد الطالباني (وهو ابن الشيخ حسام الدين الطالباني شيخ الطريقة القادرية) يوم 12 تشرين الثاني 1933 في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلة على بحيرة دوكان في السليمانية .ويعرف بين الكرد باسم مام جلال (العم جلال)، وقد أطلقت عليه هذه التسمية منذ أن صغره لذكائه وتصرفه السليم. دخل كلية الحقوق في بغداد عام 1953 واضطر لترك الدراسة في السنة الرابعة هربا من الاعتقال بسبب نشاطه في اتحاد الطلبة الكردستاني.وفي تموز 1958 وعقب الإطاحة بالملكية عاد إلى كلية الحقوق وتابع في الوقت نفسه عمله صحفيا ومحررا في مجلتي خبات وكردستان. وبعد تخرجه عام 1959 استدعي لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش العراقي فخدم في وحدتي المدفعية والمدرعات، وكان قائدا لوحدة دبابات. أنضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني عام 1947 وكان عمره 14 عاما لكنه بدأ مسيرته السياسية في بداية الخمسينات حيث كان عضواً مؤسساً لاتحاد الطلبة في كردستان داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وترقى في صفوف الحزب بسرعة فاختير عضوا في اللجنة المركزية للحزب في سنة 1951 أي بعد 4 سنوات فقط من انضمامه إلى الحزب وكان عمره آنذاك 18 عاما. وعندما اندلع اشتباكات بين القوات الكردية والجيش العراقي في عهد رئيس الحكومة عبد الكريم قاسم في أيلول 1961 حيث كان الطالباني مسؤولا عن جبهتي القتال في كركوك والسليمانية. وبعد الانقلاب على قاسم، قاد الطالباني الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس الحكومة الجديد عبد السلام عارف سنة . 1963وفي منتصف الستينيات، تولى عددا من المهام الدبلوماسية التي مثل فيها القيادة الكردية في اجتماعات في أوروبا والشرق الأوسط. وعندما انشق الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1964 كان الطالباني عضوا في مجموعة المكتب السياسي التي انفصلت عن قيادة الملا مصطفى بارزاني.وقد أدى انهيار الثورة الكردية في آذار 1975 إلى أزمة كبيرة في كردستان . واندلعت خلافات كبيرة بينه وبين مصطفى البارزاني فانضم في سنة 1964 إلى مجموعة انفصلت عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يتزعمه إبراهيم أحمد الذي أصبح لاحقاً والد زوجته. وفي سنة 1970 انحلت المجموعة ، بعد أن وقّع الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة اتفاق سلام ، في أعقاب اتفاقية الجزائر1975 نتج عنها سحب دعم شاه إيران لحركة البارزاني فتوقف بشكل كامل الصراع المسلح بين الكرد والحكومة العراقية. وأسس الطالباني مع مجموعة النشطاء الكرد الاتحاد الوطني الكردستاني في سوريا وبدأ حركته المسلحة سنة . 1976 ودخل في مفاوضات مع الحكومة العراقية سنة 1984 لإقرار قانون الحكم الذاتي، لكن ضغوط الحكومة التركية حالت دون تطبيق الاتفاق، وقد هددت تركيا العراق بقطع أنبوب النفط المار بأراضيها الذي يصدر عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط إذا وافق على مطالب الكرد خوفاً من تشجيع اكراد تركيا على المطالبة بحقوق مماثلة.وبعدها استئنف القتال مرة أخرى .وخلال الثمانينيات قاد المعارضة الكردية ضد حكومة الرئيس السابق صدام حسين من قواعد داخل العراق.بعد ذلك سعى الطالباني إلى إيجاد تسوية للتغلب على المشاكل التي اجتاحت المنطقة الكردية. وتوقفت المواجهات لمدة قصيرة في بداية الثمانينات في اثناء حرب الخليج الأولى، بعد ان عرض صدام حسين الصلح مع الاتحاد الوطني الا ان المفاوضات بين الجانبين فشلت فبدأ الصراع مرة أخرى وبعد تحقيق الجيش العراقي مكتسبات واسعة على الارض أضطر الطالباني لمغادرة شمال العراق واللجوء إلى إيران. لكن الطالباني افاد هو وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني من تداعيات حرب الخليج الثانية عام 1991 بإقامة إقليم كردي شبه مستقل في كردستان. وبعد غزو العراق في آذار 2003 دخل هو والبارزاني العملية السياسية في العراق وشغلا مواقع قيادية بارزة تعززت إثر فوز تحالفهما الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات 2005 فأختير رئيساً للجمهورية وفي تشرين الثاني 2010 انتخب البرلمان العراقي الطالباني مرة اخرى رئيسا للعراق بعد حصوله على غالبية الأصوات.عانى الطالباني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن في 25 شباط . 2007 ثم أجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في آب 2008 . وفي نهاية عام 2012 غادر الى ألمانيا للعلاج من جلطة أدخلته في غيبوبة، ومكث نحو عام ونصف العام ليعود للعراق في تموز 2014 . وكان يسافر دوريا لألمانيا لتلقي العلاج حتى وفاته. عرف عن الطالباني روحه المرحة والقائه النكات بين مريديه بالاضافة الى صراحته الشديدة. وعندما كان رئيسا للجمهورية ،امتنع عن توقيع المرسوم الجمهوري من اجل المصادقة على حكم الاعدام بحق صدام حسين فأضطر رئيس الوزراء نوري المـالكي في حينه الى توقيعه.