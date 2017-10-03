الجبوري يتبنى مبادرة لإيجاد مخرجات الأزمة الناجمة عن الإستفتاء

البرلمان يصوّت على إيقاف التعاملات المالية مع الإقليم

بغداد – قصي منذر

صوت مجلس النواب على ايقاف التعاملات المالية مع اقليم كردستان بغياب النواب الاكراد والزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار بالاضافة الى الالتزام بما جاء من توجيهات المرجعية الدينية بشأن الاستفتاء والاحتكام الى المحكمة الاتحادية للبت بتلك القرارات ، فيما يعتزم رئيس المجلس سليم الجبوري اجراء سلسلة حوارات مع قيادات سياسية لإيجاد مخرجات للازمة التي تلت الاستفتاء. وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة الجبوري على قرارين نيابيين هما تبني المضامين الواردة في خطبة المرجعية الدينية بشان الاستفتاء ومطالبة الحكومة بتنفيذها والقرار الاخر تضمن ايقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الاقليم على ان يتم الحفاظ على حقوق الاكراد)، لافتا الى ان (القرار طالب هيئة الاعلام والاتصالات بأستحصال المستحقات المالية كافة المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات خلال عشرة ايام بالاضافة الى الزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة باعادة النظر بالتعاقدات مع الشركات الخاصة بالانترنيت والاتصالات)، واضاف ان (الجلسة شهدت انجاز القراءة الاولى لقانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه)، مشيرا الى (ارجاء التصويت على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك تأجيل اختيار اعضاء للمفوضية بعد اختلال النصاب القانوني للجلسة)، وتابع انه (تقرر عقد الجلسة المقبلة يوم غد الخميس). من جهته اكد الجبوري المضي بجمع الأطراف السياسية لحل الأزمة التي خلفها استفتاء انفصال كردستان.وقال الجبوري عقب الجلسة (ماضون بجمع الأطراف السياسية للبحث عن مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل وايجاد مخرجات للازمة التي تلت الاستفتاء)، مبينا ان (تلك الحوارات من شأنها ان تكون فرصة لنزع فتيل الازمة والمباشرة بإجراءات تقلل من شدة التوتر وتفضي الى الحوار المثمر الذي يعد السبيل الوحيد لتفكيك اية ازمة وانهاء اي نزاع على ان يتضمن تفعيل الشراكة الوطنية بموجب الدستور وعدم تناول الاستفتاء الذي حدث)، داعيا الى (الحفاظ على وحدة العراق وتأكيد الالتزام بدعوة المرجعية الدينية بشأن التعامل مع الاستفتاء لاسيما وان البرلمان يتابع تنفيذ قراراته ودعم الحكومة الاتحادية في اتخاذ الاجراءات اللازمة)، لافتا الى ان (من حضر جلسات البرلمان من نواب التحالف الكردستاني هم مؤمنون بالدستور وبالعراق الواحد الموحد وعد الاستفتاء فاقدا للشرعية وعديم الاثر القانوني)، مشيدا بـ(توصيات المرجعية الداعمة للاحتكام الى الدستور نصا وروحا لحل الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقليم)، وتابع الجبوري ان (البرلمان بصدد ارسال استفسار الى المحكمة لبيان موقف من خالف التزامه بالنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسم الذي اداه امام الشعب). وكان التحالف الوطني قد قرر عقب اجتماعه مع الجبوري رفع اسماء النواب الاكراد المشاركين في الاستفتاء الى المحكمة لغرض سحب العضوية منهم. وقال بيان امس ان (وفدا من التحالف عقد اجتماعاً مع الجبوري لمناقشة موضوع حضور النواب الاكراد الى جلسات البرلمان حيث تمخض عن الاجتماع عد كل نائب عن التحالف الكردستاني يحضر الى جلسات البرلمان مؤيدا لقرارات البرلمان ويؤمن بكل مضامين الدستور وغير معترف بنتائج الاستفتاء)، واضاف انه (تقرر ايضا اعداد قوائم باسماء النواب المؤيدين للاستفتاء واصحاب المواقف الواضحة منه لرفعها الى القضاء من اجل سحب عضويتهم)، مؤكدا ان (عضوية النواب الاكراد معلقة لحين ان تبت المحكمة بامرهم). كما رفض الجبوري تسلم طلب بمنع دخول النواب الاكراد الى الجلسة. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي في تصريح امس لقد (رفضنا دخول النواب الاكراد الى البرلمان لكن الجبوري رفض تسلم الطلب الموقع من 102 نائب). واعلن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حاجي عن مغادرة النواب الاكراد البرلمان بسبب الاساليب الاستفزازية.وقال حاجي في تصريح امس (غادرنا مجلس النواب ولم نشارك في الجلسة بسبب المقدمة الاستفزازية)، واضاف انه (في حال قبولنا بهذه المقدمة فسنكون بنظر مواطني الاقليم خونة). من جهة اخرى اقترح رئيس اقليم برلمان الاقليم يوسف محمد تشكيل مجلس مشابه بمجلس اللوردات في الدول الديمقراطية بدلا من القيادة السياسية لكردستان العراق. وحذر محمد في تصريح امس من (زيادة مراكز القرار خارج المؤسسات الشرعية في الاقليم)، مقترحا (تشكيل مجلس اللوردات وفق القانون وبصلاحيات محددة بدلا من تشكيل قيادة سياسية خارج المؤسسات التشريعية).