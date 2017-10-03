الجعفري يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الإمارات

ابو ظبي – الزمان

دعا العراق دولة الإمارات إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت لدعم العراق.وقالت وزارة الخارجية في بيان امس ان الوزير إبراهيم الجعفري التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد على هامش اجتماع اللجنة العراقية الإماراتية المشتركة في دورتها التاسعة في أبو ظبي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا التي تهم البلدين، وسبل فتح المزيد من آفاق التعاون الُمشترك، وتأكيد ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وبحسب البيان فقد (تطرق الجانبان لتطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والعربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها التطرف، والإرهاب، وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة). ونقل البيان عن الجعفري قوله أن (العراق يتطلع لوقفة الدول الشقيقة، والصديقة للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية)، مشدداً على (حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الإمارات، والتعاون في المجالات كافة).ودعا الجعفري الإمارات إلى (المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لدعم العراق المزمع عقده في الكويت في المدة المقبلة)، مشيراً إلى (أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لما له من أثر في تعميق التعاون، وزيادة التنسيق في مختلف المجالات).