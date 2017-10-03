تغيير والجماعة الإسلامية يدعوان بغداد لعدم الإعتراف بمجلس قيادة الإقليم

كردستان تحدد موعد الإنتخابات الرئاسية والنيابية وسط تنامي الخلافات الداخلية

اربيل – فريد حسن

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان عن مضي الإقليم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين الثاني المقبل وسط تنامي الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم بشأن التعاطي مع بغداد في اثر تنظيم استفتاء الاستقلال . وقال المتحدث باسم مفوضية كردستان شيروان زرار في تصريح امس أن (مجلس المفوضين قرر اقتصار الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان ورئاسة الإقليم على 17 يوماً ابتداءً من 15 من الشهر الجاري ولغاية 29 منه).وأوضح أن المفوضية لم تتلق أي اشعار أو طلب لتأجيل الانتخابات المقررة بداية تشرين الثاني المقبل وهي مستمرة في الاستعدادات لإجرائها كالمعتاد.وحذر زرار الكيانات السياسية المسجلة من الحملات الدعائية المبكرة وكشف عن تقديم شخصيات سياسية أوراق الترشح لانتخابات رئيس الاقليم ، وقال ان العمل جارٍ على تدقيق الملفات وسيتم الاعلان عن اسمائهم فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة باعتماد المرشحين. وأعلن القيادي في حركة تغيير مام روستم عن ترشيح لمنصب رئاسة كردستان .وروستم من مؤسسي تغيير وهو شخصية سياسية وعسكرية كردية بارزة. ودعت حركة تغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية بغداد إلى عدم الاعتراف بمجلس قيادة كردستان الذي شُكل برئاسة مسعود البارزاني بدلاً من المجلس الأعلى للاستفتاء في محاولة لامتصاص غضب بغداد ودول الجوار . وفي خطوة كردية جديدة نحو التهدئة، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم أن ترسيم حدود كردستان لا تقرره نتائج الاستفتاء. وشدد على ان (الحوار هو الطريق لحل المشكلات)، وذلك بالتزامن مع زيارة مفاجئة للبارزاني إلى كركوك.وتابع إن (الأكراد مستعدون للحوار مع بغداد)، وأضاف أن نتائج الاستفتاء (ليست الأساس لحسم مصير المحافظة أو ترسيم الحدود)، وأضاف أن (أبوابنا مفتوحة للحوار ونعتبره السبيل الوحيد لحل الأزمة، فسكان كركوك أثبتوا في يوم الاستفتاء أنهم متحابون ومتآلفون). وقالت رئاسة الجمهورية امس أنها تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري بشأن قرار إقالة محافظ كركوك من منصبه، مشيرة إلى ان الاخير مكلف الآن بتصريف اعمال المحافظة وان الإجراء المناسب بإصدار مرسوم جمهوري من عدمه سيكون تبعا لنتيجة دعوى قضائية رفعها كريم طعن فيها بقرار اقالته الذي اتخذه مجلس النواب .وفي اطار الخلافات داخل الاقليم، دعت كتلة تغيير في البرلمان الاتحادي (السلطات والمؤسسات والقوى السياسية في بغداد إلى عدم التعامل مع مجلس قيادة كردستان لعدم دستوريته)، وأوضحت أن (تشكيل المجلس بعد حلّ المجلس الأعلى للاستفتاء تحدٍ صارخ للمؤسسات الشرعية، ومحاولة لإلغاء كل أشكال الديمقراطية في الإقليم، ويضم الوجوه الحزبية ذاتها، التي تعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني).وأكد مسؤولون أكراد، أن هناك اتفاقاً كردياً على التهدئة، وهم يدرسون مبادرات محلية ودولية لحل الأزمة الناجمة عن الاستفتاء، ومنها مبادرة المرجع علي السيستاني ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي والوساطة الأمريكية، في انتظار صدور موقف من الحكومة الاتحادية التي بدت متمسكة بشرط إلغاء نتائج الاستفتاء قبل الدخول في الحوار. اجرى البارزاني أمس زيارة مفاجئة الى كركوك على رأس وفد من الاقليم.من جهة اخرى، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عارف تيفور ان البارزاني سيفي بوعوده التي أطلقها قبل الاستفتاء و لن يترشّح لانتخابات رئاسة الإقليم المقبلة. ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عنه القول ان (البارزاني سيشغل منصب رئيس الشورى التنفيذية لانفصال كردستان العراق)، مشيرا الى انه (في الوقت الحالي هو رئيس الشورى العليا للاستفتاء التي ستجتمع هذا الأسبوع وستغيّر وظائف المناصب الموجودة فيها).في المقابل، اكد تحالف القوى العراقية أنه لن يتخلى عن كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال عضو رئاسة التحالف النائب أحمد المساري في تصريح أن (هناك أصواتا تتعالى الآن للتعامل مع استفتاء كردستان بالطريقة التي تم التعامل بها مع المحافظات السنية، من خلال المطالبة باستخدام السلاح، الأمر الذي أدى إلى تدميرها وسقوطها بيد داعش)، مضيفاً(أننا نرفض الأصوات التي تنادي باستخدام القوة والدم في حل أزمة الاستفتاء، لأن هذا سيجعل العراقيين خاسرين)، مستدركا (في الوقت ذاته أننا لن نتخلى عن محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها).