أردوغان عشية زيارته طهران:

إستفتاء كردستان خنجر في خاصرة تركيا

انقرة – ماهر اوغلو

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقليم كردستان بفرض عقوبات جديدة جراء استفتاء الانفصال عشية زيارة رسمية إلى إيران يبدأها اليوم الاربعاء تلبية لدعوة نظيره الايراني حسن روحاني. ورأى أردوغان في كلمة ألقاها امس أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية ان استفتاء كردستان (محاولة غرس خنجر جديد في خاصرة منطقتنا)، مضيفاً ان (تركيا جرّبت وما تزال تجرّب جميع الوسائل الرامية لحل الأزمة بالعقل والحكمة على أساس الوفاق).ولفت إلى أن (تركيا ستكتفي حاليا ببعض القيود في مجالات معينة، لكنها ستزداد بشكل مضطرد).وتابع (نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن ، وإذا لم يعودوا إلى رشدهم، فلن نتردد في اتخاذ خطوات إضافية تتناسب مع التطورات).ومضى قائلاً(سنرى كيف سيحاول الذين خانوا العيش المشترك في ما بيننا، معتمدين على طرف ما، طرق هذا الباب – تركيا – مجددا)، مستدركاً (أود أن أوضح مرة أخرى، أننا مستعدون لمد أيدينا إلى كل يد تمتد إلينا، قبل إغلاق هذا الباب تماما).وشدد أردوغان على أن (كل حادثة في سوريا والعراق، من شأنها التأثير في تركيا، بل وتعد متعلقة بشؤونها الداخلية)، مضيفاً (لذا لا يحق لأحد أن يسألنا: لماذا أنتم مهتمون بالعراق وسوريا؟). وقال بيان رئاسي تركي أن أردوغان سيلتقي اليوم الرئيس روحاني والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في إطار الزيارة.وسيترأس الرئيسان اجتماع التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.ومن المرجح أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ملفا سوريا والعراق.وفي بغداد، بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ضرورة تنسيق المواقف بين العراق وتركيا وإيران لإفشال انفصال كردستان.ونقل بيان عن المالكي تأكيده خلال اللقاء(ضرورة تنسيق المواقف بين العراق وتركيا وإيران لتطويق مساعي الانفصال)، لافتا الى ان (التعاون الامني القائم بين الدول الثلاث سيفتح الافاق امام تعاون اقتصادي واسع).وتابع ان (المواقف الصلبة التي اتخذتها المرجعية الدينية العليا ومجلس النواب والحكومة كان لها الأثر الكبير في افشال مغامرة الانفصال)، مشددا على (أهمية التفريق بين الشعب الكردي ومسعود البارزاني الذي أدخله في مخططات غير محسوبة الأهداف وقد تضر بالكرد). بحسب البيان. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية، فضلا عن ملف الاستفتاء في كردستان وضروة بذل اقصى الجهود لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل. بدوره جدد يلدز (موقف بلاده المساند للعراق، وسعيها لتعزيز العلاقات المشتركة معه)، مؤكدا (حرص تركيا على وحدة وسيادة العراق).