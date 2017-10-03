أحداث كروية مهمة : المجتمع الرياضي يترقّب مشاركة الناشئين بكأس العالم

الأمانة قوة في الدفاع وضعف بالهجوم في دوري منزوع الضوابط

الناصرية – باسم الركابي

كان بإمكان فريق الامانة ان يخرج بوضع وموقع افضل من الذي انهى به الموسم حيث الموقع الثامن في الترتيب الفرقي في وقت كان بامكان الفريق ان يخرج بموقف افضل بعد نتائج تباينت عير اوقات مشاركته في الدوري حينما كان بالوضع المطلوب في المرحلة الاولى وقدم مباريات مقبولة ونجح في اغلبها وتقدم بشكل واضح لكنه تاخر في بعض الجولات انتهت سلبا سواء في ملعبه وخارجه.

كما فرض الفريق نفسه في بعض المباريات الصعبة واستمر منافسا قويا وجمع النقاط بشكل جيد ونجح في ادارة الامور وكان في غاية القوة ولعب مباريات قوية وفي مشهد نال اهتمام المتابعين

كما اتسم اداء اللاعبين اغلبهم من الواعدين بالفاعلية وتقديم الخطوات الجادة فيما يتعلق بمواجهة الفرق الاخرى ولان الفريق يضم مجموعة لاعبين زاد من بقاءها وحدة الانسجام بعد مرو موسم اخر على تواجد نفس اللاعبين الذين شكلوا قوة مهمة قدمت عملا مهما بين الحين والاخر وكان ممكن ان تنعكس الامور بشكل افضل من الذي انتهت عندها المهمة التي لم تظهر سهله امام الية لدوري بعد عدة مواسم جرى بالية تقسم الفرق الى مجموعتين لكن الامانة حظر وحضي باهتمام المراقبين لان اداء اللاعبين والفريق اتسم باللعب المطلوب المؤثر وكذلك تقديم النتائج المهمة منها الفوز على البطل الزوراء في المرحلتين.

واستمر الفريق يلعب بقوة وتواجد اغلب الوقت في الموقع السادس لكنه استقر وانهى الموسم بالموقع الثامن رغم ما يملك من لاعبين ومدرب طور من الاداء ونجح في استقطاب عدد من اللاعبين الشباب المهمين لابل ارتكز عليهم في المشاركة التي دعمت من الجهة الراعية امانة بغداد التي قدمت ما يمكن تقديمه للفريق منذ فترة الاعداد التي قدمت شكل مقبول كما لم نسمع شكوى وما شابه ذلك من اللاعبين والجهاز الفني امام الحصول على مستحقاتهم وهذا شيء مهم والجزء الاهم في المشاركة لان اللاعبين يرون في الحصول على الرواتب والعقود مصدر لارزاقهم والاعتماد عليه وهو ما دعم حالة الاستقرار التي كان عليها الفريق في تدارك المشاكل ومنح فرصة العمل المشترك بين الكل.

وانعكس الامر على نتائج الفريق الذي ظهر في بعض الاوقات في الوضع الفني العالي لكنه لم يقدر على حسم الامور عندما تواجدفي بعض الاوقات في المواقع المتقدمة سرعان ما يغادرها لكنه استمر يقدم المستوى المقبول بفضل وجود مجموعة لاعبين نجحت في خدمة الفريق وتعاون اللاعبين فيما بينهم كما تساعدوا مع المدرب احمد خلف الذي عكس عقلية تدريبية قادرة على ادارة الامور مع الفريق الذي حقق خطوات مهمة وتغلب على بعض الصعاب قبل ان يعكس صورة المدرب الذي لايمكن التقليل من شانه بعد تولي المهمة لموسمين مقبولين حيث الماضي عندما انتقل لدوري النخبة قبل التعامل الواضح مع المهمة في الدوري الاخير وقدم نفسه بوضع فني في مهمة لم تكن سهلة قبل ان ينال ثقة ادارة لنادي التي رفضت استقالته بعد تدهور النتائج في المرحلة الثانية .

وامر مهم ان تتوطد العلاقة مع الادارة وهو ما يخدم المهمة التي حققت اكثر من فرصة في مسار المشاركة التي دارتها عقول شبابية حيث اللاعبين والمدرب والكل رفع شعار خدمة لكل للكل

ما كان ينقص الفريق وضيع عليه تحقيق موقع افضل هو تراجع سلاح الهجوم بشكل واضح وما تحقق يشكل نسبة قليلة من النجاح مع ما يضمه الفريق من لاعبين لكن يبدو تنقصهم الخبرة عندما سجلوا 26 هدفا من 36 مباراة مع وجود لاعبين مؤثرين سبق وقدموا مستويات مهمة مع فرق سبق لعبوا لها قبل تمثيل الامانة.

في وقت ظهر الدفاع كثاني افضل دفاع بين مجموع الفرق ولم يكن ذلك هينا في ان يعكس قوته الدفاعية.

وحقق الفريق 12 فوزا وتعادل في 15 مباراة وخسر 9 مباريات وجمع 51 نقطة وعبر اللاعبين عن ارتباطهم مع الفريق وتحمل الامور التي ظهرت مؤثرة في بعض الاوقات لكنها محصلة مقبولة اذا ما اخذنا موقع الفريق الذي جاء خلف الفرق الجماهيرية والقوية وبما كان منسجما مع جهود اللاعبين الذين لعبوا وقدموا الفريق في الطريقة المقبولة لكن المشكلة بقيت في تراجع التهديف الذي عرقل من تقدم الفريق الذي اكتفى بنتائج الفوز التسعة و كان عليه ان يصنع فرص اخرى لتعزيز النتائج الايجابية لان الفريق كان يستحق موقع افضل بعدما ظهر في اكثر اوقات الدوري افضل من الطلاب وبمستوى نفط الوسط والميناء لكن هذه كرة القدم خلق الفرص والنتائج لدعم المشاركة التي خالفة رغبة الادارة التي قدمت الكثير من الدعم املا في موقع متقدم لكن بالمجمل لايمكن التقليل من واقع المشاركة التي لاقت قبولا من المهتمين في متابعة الدوري.

ومهم ان يتعلم جهاز الفريق الفني من درس المشاركة التي واجهت بعض المشاكل الفنية التي سببت في تاخر نتائج الفريق الذي فرط ب57 نقطة وهو عدد كبير في حسابات المنافسة التي مؤكد وضعت على طاولة المناقشة قبل الاستعداد للموسم القادم.

ومهم ان يتجاوز الامانة ضوابط التراخيص الاسيوية ويفترض ان تمتلك الامانة ملعبا متكاملا ويكون افضل ملاعب العاصمة بفضل امكانات الامانة المالية لكنها ذهبت الى اقامة ملعب مقبول والاهم ان يتجاوز الفريق التراخيص المشكلة التي لازالت تواجه اغلب فرق الدوري التي كان عليها ان تنسق مع وزارة الرياضة والشباب قبل الدورة الحالية وقبلها لشمولها بالملاعب بعد تنفيذ مجموعة ملاعب جميلة توزعت على اغلب مدن العراق وكان ان يكون منها في العاصمة التي ترى نفسها متاخرة في هذا الجانب قبل ان تفرض لجنة التراخيص على الفرق في ان تعمل وفقا لضوابط الاتحاد الاسيوي التي نجدها ساهمت في تطوير اكثر من ملعب خصوصا التاجي والكرخ وهي اليوم ضمن المواصفات المقبولة ومهم ان تحسم وزارة الشباب مشاكل بعض الفرق ومنحها الضوء الاخضر للمشركة في الدوري بعدما ضاقت بها السبل.

ونامل ان يستمر التنسيق بين الوزارة والفرق التي ستستغل ملاعبها من حيث الحفاظ عليها من خلال ادامة اعمال التنظيف والمرافق الصحية والمداخل الارضية. كما نامل ان يظهر الدور اللائق لانصار الفرق في حماية الممتلكات العامة من خلال الابتعاد عن الانفعالات الغير مسوغة عندما يذهب البعض الى وضع متهور ليقدموا على تحطيم الكراسي وغيرها لانه لايمكن مشاهدة هذه التصرفات المرفوضة التي تطال ممتلكات الملاعب دون ان يقدم متورطا فيها للقضاء التي هي ملك الجميع. واعود لمشاركة فريق الامانة الاخرى حيث بطولة الكاس التي قدم فيها مستويات ونتائج مهمة واقترب من الانتقال للمباراة النهائية قبل ان يخسر المباراة شبه النهائية امام الزوراء في ثالث لقاء بينهما في الموسم بعدما نجحت كتيبة خضير من الفوز في مباراتي المرحلتين قبل ان يخسر اهم مباريات الموسم وفي البطولتين بنتيجة عريضة بهدف لثلاثة مهدت لأحراز الزوراء للقب الكاس الذي كان بامكان الامانة ان يقطع الطريق على الزوراء والحصول عليه لكنه خسر كل شيء امام تحقيق الموقع المناسب على الاقل. واستمر الفريق يكرر نفس سيناريو مشاركاته الاخيرة عندما ينطلق في بداية مهمة قبل ان يتاخر ويتراجع في الادوار المهمة ليخرج من الباب الضيق في البطولة التي انتهت خلافا للتعليمات التي كانت لجنة لمسابقات قد اصدرتها فيما يخص نزول ثلاثة فرق قبل ان ينسحب اربيل وسيعود في الدوري المقبل كما سيعود كل من السماوة والكرخ اللذين اخر موقعين في الترتيب وكلاهما مرشحان للهبوط في دوري شاذ زاد من الفوضى في العمل الرياضي سواء على اداء الاتحادات والاندية والبطولات وكان لكل لايريد ان ينصاع للضوابط والتعليمات وحصر الامور وسط العلاقات والمجاملات والتأثيرات التي تدير الحركة الرياضية والا لماذا تصدر التعليمات وما شابه ذلك ثم تركن جانبا من اجل ترضية هذا الطرف وذلك المسؤول والسعي لادامة العلاقات الشخصية وحاجتها ليوم الانتخابات لانه لايريداحد ان يغادر جمهورية القدم التي كلما قدمته التغير السنوي لبطولة الدوري مرة دوري عام ومرة مجوعتين والحال للجنة الاولمبية لجنة الخبراء وما يجري في الاندية الجماهيرية من خلال الانتخابات المبيته مسبقا والكل يلملم الامور من اجل البقاء شعار الكل ومتاهة تكمل متاهة في عمل ترقيعي ويبدو هم سعداء فيه وهنا المشكلة ؟

منتخب الناشئين

غادرنا متوجها الى الهند منتخب النأشئين للمشاركة في بطولة كاس العالم المقرر لها ان تنطلق الجمعة المقبلة وسط ترقب وتفاؤل الشارع الرياضي في ان يكون منتخبنا احد المنتخبات المؤثرة عندما يستهل البطولة بخوض مباراته الاولى امام المكسيك الاحد المقبل ضمن المجموعة التي تضم ايضا فريقا انكلترا وتشلي.

المجموعة تظهر صعبة قياسا الى مستوى وواقع اللعب في البدان الثلاثة الى العراق لكن مهم ان يتواجد منتخبنا في هذا المحفل الكروي بعد التواجد في نهائيات بطولة كاس العالم للشباب التي جرت في تركيا لكن الاهم ان تاتي النتائج من الفريق الذي يلعب بعناصره سوية منذ احرازه لبطولة كاس اسيا العام الماضي في نفس المكان الذي وصله امس الاول للمشاركة في البطولة الاهم والاكبر التي يامل ان يقدم الفريق المستويات المطلوبة من خلال اختيار طريقة اللعب والاستحواذ على الكرة ولان الفريق قادر على تقديم نفسه بالشكل المطلوب وخوض مبارياته بشكل مؤثر خصوصا الظهور المنتظر للعناصر التي حضرت في البطولة وكذلك مع فرق الدوري والتي لاقت لاهتمام من المراقبين ووسائل الاعلام.

ومهم ان ينطلق الفريق في مباراته الاولى عندما يلاعب منتخب المكسيك الاحد المقبل ومهم ان يظهر بالمستوى الفعال لمواجهة القوة المكسيكية المعروفة في هذه البطولة والحال للفريق الانكليزي وكذلك التشيلي واهمية عكس المستوى الكروي عبر اللعب بقوة وخطوط فاعلة بعدما خضع الفريق الى فترة تدريب مهمة كما ان اللاعبين يلعبون من فترة سوية واستفادوا من تجربة اللعب مع فرق الدوري الممتاز من خلال عدد المباريات الكثيرة التي شهدها الموسم الاخير. .وينتظر ان يقوم المدرب قحطان جثير بالدور الاهم في هذا التجمع المهم وتحقيق خطوة اللعب في الدور المقبل والبقاء في المنافسة حتى النهائية وان يضع الفريق في المهمة المقبلة كما يجب للمرور من البوابة الاولى وانهاء المهمة لصالح منتخبنا لان في ذلك الخطوة العريضة على طريق تحقيق النتيجة المطلوبة واهمية التعامل مع الفرص كما يجب خصوصا وان اكثر من لاعب قدم نفسه في الدوري الاخير من حيث التهديف وظهروا اوراقا رابحة مع الفرق وقبلها مع المنتخب في البطولة الاسيوية.

ويقول رئيس لجنة الحكام في ذي قار احمد مكطوف لاتبدو المهمة سهلة امام منتخبنا اذا ما نظرنا لفرق المجموعة وفرقها القوية وقدرة فريقنا في خوض غمار المباريات بقوة وبفاعلية عالية صحيح ان هنالك فوارق واضحة من كل الجوانب لكن بامكان لاعبي منتخبنا في اثبات جدارتهم وتقديم المستويات العالية وتقديم العروض الفنية وخوض المباراة الاولى بارادة الفوز الشعار الذي يامل ان يلعب به لاعبو المنتخب وتحقيق النتيجة الايجابية الاولى لانها مفتاح المنافسات القوية التي مهم ان يظهر لاعبو المنتخب بافضل حالات اللعب والمستوى ولانهم يدركون طبيعة المهمة والمباراة الاولى التي ستضع الفريق على درب المنافسة

ولابد ان يظهر دور المدرب وفي ان يقوم في اعتماد التشكيلة المطلوبة ومؤكد سيحصل هذا الامر بعد فترة العمل الطويلة التي زادت على عام ونصف وستكون الفرصة مواتية لعدد من اللاعبين الواعدين في اظهار قدراتهم الفنية بأعلى درجات اللعب والتعامل مع الفرص بثقة وقدرات فنية لانها مفتاح الفوز الذي مهم ان يحققه الفريق وان يكتب المنتخب اسمه في احد محافل الكرة العالمية

وادناه جدول مباريات المجموعات ضمن الدور (16) التي ستنطلق الجمعة السادس من الشهر الحالي

الجمعة 6 تشرين اول 2017

14:30 كولومبيا — : — غانا ملعب جواهر لال نهرو (نيودلهي)

14:30 نيو زيلندا — : — تركيا دي واي باتيل ستاديوم

17:30 باراجواي — : — مالي دي واي باتيل ستاديوم

17:30 الهند — : — الولايات المتحدة الأمريكية ملعب جواهر لال نهرو (نيودلهي)

السبت 7 تشرين اول 2017

14:30 البرازيل — : — أسبانيا ملعب جواهر لال نهرو (كوتشي)

14:30 ألمانيا — : — كوستاريكا ملعب فاتوردا

17:30 إيران — : — غينيا ملعب فاتوردا

17:30 كوريا الشمالية — : — النيجر ملعب جواهر لال نهرو (كوتشي)

الأحد 8 تشرين اول 2017

14:30 تشيلي — : — إنجلترا ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان

14:30 كاليدونيا الجديدة — : — فرنسا ملعب إنديرا غاندي

17:30 الهندوراس — : — اليابان ملعب إنديرا غاندي

17:30 العراق — : — المكسيك ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان

الاثنين 9 تشرين اول 2017

14:30 غانا — : — الولايات المتحدة الأمريكية ملعب جواهر لال نهرو (نيودلهي)

14:30 تركيا — : — مالي دي واي باتيل ستاديوم

17:30 باراجواي — : — نيو زيلندا دي واي باتيل ستاديوم

17:30 الهند — : — كولومبيا ملعب جواهر لال نهرو (نيودلهي)

الثلاثاء 10 تشرين اول 2017

14:30 كوستاريكا — : — غينيا ملعب فاتوردا

14:30 أسبانيا — : — النيجر ملعب جواهر لال نهرو (كوتشي)

17:30 إيران — : — ألمانيا ملعب فاتوردا

17:30 كوريا الشمالية — : — البرازيل ملعب جواهر لال نهرو (كوتشي)