الإعلام الرياضي يسوّغ غياب الموفد الصحفي عن صالات القارة

إحتفالية لإختيار الأفضل في سباق الممتاز خلال الموسم 2016- 2017

بغداد- الزمان

عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للاعلام الرياضي، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بنقابة الصحفيين العراقيين ، واتخذت جملة من المقررات والتوصيات جاء ذلك في بيان تلقت (الزمان) نسخة منه ورد فيه ( ليس خافيا على الزملاء في الهيئة العامة أن العلاقة القوية والراسخة بين كل انواع الاعلام الرياضي (المقروء والمسموع والمرئي) كانت السبب الرئيس في أن يظهر اعلامنا الرياضي بالشكل الرائع، وحرصا من كل الزملاء على تمتين العلاقات بين الجميع، تحرص الهيئة الادارية لاتحادنا على اقامة فضلى العلاقات بين الزملاء كافة، ولابد من الاشارة الى الحرص على جميع الزملاء من قبل نقابة الصحفيين العراقيين وهي النقابة الأم، فقد أكد الزميل نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي في إعمامه الى كل القنوات الرياضية لغرض ترشيح رئيس القسم الرياضي او من ينوب عنه ليكون في الهيئة العامة للاتحاد.وبكل تاكيد فان حرص الزميل نقيب الصحفيين يدلل على اهمية العمل المشترك بين الجميع، للارتقاء بالعمل الرياضي.

ويؤكد الاتحاد للمرة الثانية أهمية إكمال المستمسكات الخاصة بالزملاء الذين تم قبولهم في الهيئة العامة لاتحادنا ، لذا توجب مراجعتهم لمقر الاتحاد وجلب كل المستمسكات المطلوبة ومتابعة تغيير صفة العضوية في النقابة لما فيه صالح الزملاء من كل النواحي المهنية والنقابية.

ويمنح اتحادنا الزملاء فترة شهر واحد من تاريخ نشر التقرير لأكمال النواقص في أضابيرهم ، ثم يتخد الاتحاد القرار المناسب بشانهم لاحقا.

ويود الاتحاد أن يبين بانه لم يرشح أيا من الزملاء موفدا للاتحاد الى دورة الالعاب الاسيوية الخامسة داخل الصالات والتي أقيمت في العاصمة عشق آباد في تركمانستان للفترة من 17-27 من ايلول الماضي حيث كانت المدة المقررة لأرسال الأسماء قد تزامنت مع توقف الأيفادات نتيجة بعض الأشكالات الفنية التي كانت قائمة مع اللجنة الأولمبية العراقية والتي تم تجاوزها لاحقا لكن السقف الزمني المحدد كان قد أنتهى فتعذر ترشيح أي زميل ،

كما نود التوضيح أن الزميلين محمد خلف وسيف المالكي قد حضرا الدورة الاسيوية المذكورة بناء على دعوة خاصة من اللجنة المنظمة بينما أعتذر الزميل خالد جاسم عن الحضور بموجب دعوة مماثلة ، فيما كان ايفاد الزميلين حسين علي حسين ورحيم الدراجي من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، كون المشاركة الأعلامية في مثل هذه البطولات تخص اللجنة الاولمبية بالأضافة طبعا الى موفد اتحادنا ، لذا اقتضى التنويه، ونود ان نؤكد ان التخصيصات المالية القليلة وغير الكافية للجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية قد أثرت سلباً على ايفادات الزملاء.

ويؤكد الاتحاد على اقامة احتفالية إختيار الأفضل في الدوري العراقي بكرة القدم لموسم 2016- 2017 وستقام في موعدها المقرر بعد زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام ).

إذ أعد الاتحاد كل مستلزمات نجاح الاحتفالية وبمشاركة أكثر من 200 شخصية رياضية في الاستفتاء).